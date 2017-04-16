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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29446066/
16 апреля 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Томью» в домашнем матче

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле обыграли томскую «Томь» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви.

«Урал» набрал 29 очков и сместил казанский «Рубин» (28) с десятого места в чемпионате. «Томь» с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре 22 апреля «Урал», одержавший четыре победы подряд, на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», а «Томь» на следующий день примет «Оренбург».

16.04.2017 15:00 Зрители 3017 основной раунд: 23-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:0 Томь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Валерий Петраков
Голы
40′ Эрик Бикфалви (В. Ильин) 6
Составы
Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
34′ Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Доминик Динга 5
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
70′ Николай Димитров 17
Роман Павлюченко 9
63′ Чисамба Лунгу 10
Эдгар Манучарян 99
82′ Артем Фидлер (к) 57
Дмитрий Коробов 77
1 Алексей Солосин
87 Дмитрий Сасин 87′
18 Артем Попов
84 Антон Митерев
74 Антон Макурин 89′
7 Павел Голышев (к)
97 Александр Соболев
15 Евгений Баляйкин
92 Валерий Чуперка
89 Дмитрий Осипов 84′
69 Марк Карымов
88 Даниил Большунов 72′
94 Александр Науменко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
13 Фолы 16
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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