Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Томью» в домашнем матче

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви.

«Урал» набрал 29 очков и сместил казанский «Рубин» (28) с десятого места в чемпионате. «Томь» с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.