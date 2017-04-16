Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Томью» в домашнем матче
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле обыграли томскую «Томь» в матче 23-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви.
«Урал» набрал 29 очков и сместил казанский «Рубин» (28) с десятого места в чемпионате. «Томь» с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре 22 апреля «Урал», одержавший четыре победы подряд, на выезде сыграет с
|16.04.2017 15:00
|Зрители 3017
|основной раунд: 23-й тур
|СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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