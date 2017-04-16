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16 апреля 2017, 15:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Оренбург» победил «Терек» в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Оренбург» одержал победу над грозненским «Тереком» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Оренбуржцы одержали первую победу за последние пять матчей турнира. Увеличить
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У хозяев на 27-й минуте встречи отличился Денис Попович. В составе гостей гол на свой счет записал Георге Грозав (73). На 89-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Терека» Заурбек Плиев.

Оренбуржцы одержали первую победу за последние пять матчей турнира. Грозненцы потерпели третье поражение подряд и продлили безвыигрышную серию до шести встреч.

Благодаря этому успеху «Оренбург» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, в их активе 19 очков. «Терек» с 33 баллами идет седьмым.

В следующем матче «Оренбург» 23 апреля на выезде встретится с «Томью», «Терек» днем ранее примет на своем поле махачкалинский «Анжи».

16.04.2017 12:30 Зрители 5123 основной раунд: 23-й тур Газовик
Оренбург 2:1 Терек
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Рашид Рахимов
Голы
27′ Денис Попович (Б. Георгиев) 32
89′ Заурбек Плиев 5
10 Георге Грозав (Д. Кузяев, Н. Дьембер) 73′
Составы
Дмитрий Абакумов 33
Михаил Сиваков 3
Владимир Полуяхтов 2
Андрей Малых 12
Адессойе Ойеволе (к) 58
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Вадим Афонин 29
80′ Максим Григорьев 48
Станислав Драгун 50
85′ Денис Попович 32
Павел Нехайчик 13
31′ 89′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
5 Заурбек Плиев 79′
4 Вилькер Анхель 3′
15 Андрей Семенов
10 Георге Грозав
14 Далер Кузяев
3 Норберт Дьембер
95 Магомед Митришев 88′
77 Бернард Бериша
17 Аблай Мбенг 83′
18 Беким Балай
23 Факундо Пирис 64′
21 Одисе Роши
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
12 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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