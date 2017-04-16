«Оренбург» победил «Терек» в матче чемпионата России

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У хозяев на 27-й минуте встречи отличился Денис Попович. В составе гостей гол на свой счет записал Георге Грозав (73). На 89-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Терека» Заурбек Плиев.

Оренбуржцы одержали первую победу за последние пять матчей турнира. Грозненцы потерпели третье поражение подряд и продлили безвыигрышную серию до шести встреч.

Благодаря этому успеху «Оренбург» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, в их активе 19 очков. «Терек» с 33 баллами идет седьмым.

В следующем матче «Оренбург» 23 апреля на выезде встретится с «Томью», «Терек» днем ранее примет на своем поле махачкалинский «Анжи».