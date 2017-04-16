Пелиццоли заявил, что переход в «Локомотив» сломал ему всю карьеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пелиццоли перешел в «Локомотив» из итальянской «Реджины» в январе 2007 года, подписав трехлетний контракт. В составе «красно-зеленых» Пелиццоли провел в общей сложности 26 матчей и в 2007 году стал обладателем Кубка России. В августе 2009 года вратарь перешел на правах аренды в итальянский «Альбинолеффе», выступавший в Серии B (второй дивизион).

«Я многому научился и наслаждался жизнью. Москва — фантастический город, но с точки зрения футбола, все было наоборот. Уровень там не очень высокий. В России совсем другой стиль, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Мне пришлось ждать четыре-пять месяцев, прежде чем сыграть, потом через какое-то время меня убрали из основного состава на полгода без объяснения причин. А еще я получил травму плеча. Все шло не так. Переход в “Локомотив” поломал всю карьеру, а мне было всего 27 лет», — цитирует Пелиццоли sofoot.com.

До перехода в «Локомотив» Пелиццоли выступал за «Аталанту», «Триестину» и «Рому», стал обладателем Кубка Италии и завоевал бронзу Олимпийских игр-2004 в Афинах.