Пелиццоли заявил, что переход в «Локомотив» сломал ему всю карьеру
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Вратарь Иван Пелиццоли, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Италии по футболу «Пьяченца», заявил, что переход в московский «Локомотив» сломал ему всю карьеру.
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Видимо, что-то случилось...
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Пелиццоли перешел в «Локомотив» из итальянской «Реджины» в январе 2007 года, подписав трехлетний контракт. В составе «красно-зеленых» Пелиццоли провел в общей сложности 26 матчей и в 2007 году стал обладателем Кубка России. В августе 2009 года вратарь перешел на правах аренды в итальянский «Альбинолеффе», выступавший в Серии B (второй дивизион).
«Я многому научился и наслаждался жизнью. Москва — фантастический город, но с точки зрения футбола, все было наоборот. Уровень там не очень высокий. В России совсем другой стиль, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Мне пришлось ждать
До перехода в «Локомотив» Пелиццоли выступал за «Аталанту», «Триестину» и «Рому», стал обладателем Кубка Италии и завоевал бронзу Олимпийских игр-2004 в Афинах.
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