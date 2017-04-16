Дзюба и «сектанты»

ЕСЛИ БЫ ДЗЮБЫ НЕ БЫЛО, ЕГО НУЖНО БЫЛО БЫ ПРИДУМАТЬ

Если бы Артема Дзюбы не было, его нужно было бы придумать. Вы имеете право как угодно к нему относиться, но он делает российский футбол живым. Благодаря его неизменно пылким, ядерным, нередко провокационным фразам всем вам есть что обсуждать. И осуждать. А самым неистовым — даже проводить против Дзюбы «двухминутку ненависти», как у Джорджа Оруэлла в антиутопии «1984», где ее участники порой физически нападали на телеэкран. То, что я читаю в последние дни, от этого отличается мало.

Экс-спартаковец (кто сейчас помнит, что именно на его руке была капитанская повязка в день выездной победы 3:2 на «Петровском» весной 2012 года, во многом благодаря которой красно-белые взяли серебро и попали в Лигу чемпионов), ныне же — один из двух капитанов «Зенита» охотно берет огонь на себя, выступая в роли этакого Жозе Моуринью в футболке. Похоже, он вошел во вкус и с каждым разом все сильнее хочет аккумулировать всю ярость болельщиков «Спартака» на собственной персоне.

Ведь, обратите внимание, Дзюба, во-первых, вышел к прессе накануне отъезда «Зенита» в Москву, хотя запросто мог бы спрятаться за спинами своих одноклубниках, понимая, что любое его неосторожное слово сдетонирует в стократном размере. А, во-вторых, взорвал все свои информационные «бомбы» не перед домашней, а накануне гостевой игры! То есть прекрасно понимая, что его после такого ждет в Тушине. Уж в смелости-то, думаю, даже самые отъявленные дзюбоненавистники не смогут ему отказать. И это придает матчу, вокруг которого и так заранее полыхает гигантский пожар, еще больше перца.

ФОРВАРД «ЗЕНИТА» В РОЛИ БОКСЕРА ХЭЯ

Я же, пока красно-белая армия набирает воздух в легкие для рвущего барабанные перепонки — не сомневаюсь — свиста, когда Дзюба будет всякий раз касаться мяча на «Открытие Арене», попробую взглянуть в корень сказанного.

Может, я и не прав, но не готов клеймить Дзюбу за «сектантов». Он, заметьте, не всех спартаковских болельщиков так огульно назвал, а подчеркнул, что лишь «определенную группу». Просто слово у него вырвалось слишком уж мощное, чтобы даже спокойные, мудрые, философски настроенные люди из красно-белого лагеря не поддались соблазну спроецировать его на всех. А ведь такие интервью всегда важно читать полностью, не вырывая слов из контекста. И видеть, например, такую фразу, сказанную до «сектантов»: «Многие адекватные болельщики “Спартака” соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом».

А «очень хороший Каррера сделал коллектив»? А «сейчас “Спартак” силен. Если он выиграет чемпионат — значит, будет этого достоин»? Это все — тоже ненависть к «Спартаку»? Да даже и про судейство была фраза: «Спартак» может тоже в чем-то на нас жаловаться.

Понятно, что слова про «сектантов» — настолько огненные, что сами норовят вырваться из любого контекста. Тем более при современном клиповом мышлении, в котором причинно-следственные связи, контекст очень легко сбрасываются с корабля истории. А остаются только фразы. Например, «ваши ожидания — это ваши проблемы». Кому теперь интересно знать, что Андрей Аршавин говорил это конкретному человеку, причем нетрезвому и бессовестному, и стал жертвой того, что обращался к нему на «вы»?

У болельщиков все как в обычной жизни. Среди них есть ортодоксы, аналитики, философы, диссиденты. Для кого-то верна «генеральная линия партии» и только она — оппоненты же автоматически обретают статус «непатриотов». Кто-то, напротив, ищет правду в заведомой альтернативе (теперь это модно называть «антитрендом»), кто-то сомневается. Кого-то из преданных и старых спартаковских, замечу, поклонников «банят» на спартаковских же гостевых в интернете. А кто-то на них же правит бал и накладывает запреты сам.

В общем, все — очень, очень разные. И болельщицкая аудитория отдельно взятой команды, а уж тем более такой популярной, как «Спартак», — это маленькая модель общества. Кто-то в этой модели рассудителен и ироничен, а кому-то, чтобы выпустить пар, обязательно нужен объект для ненависти. Вот последних Дзюба, видимо, и назвал «сектантами».

Бросил, так сказать, перчатку в канун битвы. Выступил в роли боксера Дэвида Хэя, обожающего такой вот предбоевой trash talk — непременную часть шоу в профессиональном боксе. Кстати, Дзюбе, увлекающемуся, по-моему, всеми существующими в мире видами спорта, такое сравнение, думаю, понравится. Хотя, если почитать высказывания британца, то Артему пока до него есть куда расти.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 16.04.2017, 20:00 -:- Спартак М Зенит

ЧТОБЫ НАЙТИ ИСТИНУ, НУЖНА И «ИСПОВЕДЬ СТУКАЧА»

Прекрасно помню, как во времена черного царства в «Спартаке» Андрея Червиченко на самой известной спартаковской гостевой находилось немало тех, кто смешивал с грязью тех, кто смел его деятельность критиковать. Эти люди вцеплялись «диссидентам» в глотку, крича: «Он же свои деньги на команду тратит, как вы смеете его ругать!» При том что этот господин не ведал, что творит, натурально убивая «Спартак», о чем я не преминул подробно написать в своих публикациях в «СЭ» и в книге. И вот уж что-что, а поддержка со стороны Червиченко («у “Спартака” действительно очень много неадекватных болельщиков») — не есть знак того, что Дзюба сказал правильную вещь. Объект слогана «Чемодан. Вокзал. Ростов», правда, как всегда, передернул, превратив дзюбовские «определенная группа» в «очень много».

Тем не менее в полярной реакции на «Как убивали «Спартак» я ярче всего столкнулся с тем, насколько различны спартаковские болельщики. Некоторые подвергли меня словесному аутодафе за то, что покусился на святыни (нет, это, слава богу, не о Червиченко). Правда, на мою встречу с читателями в спартаковский бар, сотрясая виртуальными кулаками в сети, отчего-то не пришли. В отличие от автора.

Некоторые — безоговорочно поддержали за то, что рассказал о многих вещах без прикрас. Третьи, даже несмотря на то, что легенды клуба калибра Андрея Тихонова публично подтвердили: да, так все и было, рвали на себе волосы: нет, так быть не могло, потому что не могло быть никогда. И это тоже можно было понять.

Надо четко осознавать: для очень многих людей боление за футбольную команду — религия. Условно — христианство. Есть Господь — «Спартак». Есть Божье воплощение в человеческой плоти — Николай Петрович Старостин, а муки, которые он пережил, — отсидка в сталинских лагерях. Попробуйте при спартаковском болельщике что-то не то о легендарных братьях сказать!

Есть святые — перечислять можно долго. Думаю, например, один из самых легких и беспроигрышных способов вывести меня из себя, — это сказать какую-то гадость о Федоре Черенкове. На мой взгляд, — действительно святом человеке, каким его на днях назвал мне Никита Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака».

И если в книгах автора обнаруживается какой-то негатив, допустим, об Олеге Романцеве или Егоре Титове (при признании их несомненных заслуг), значит, автор — еретик, и его следует сжечь на костре. Он покусился на святое — а это может означать только то, что продался за тридцать сребреников. Такова простая, плоская система координат этой категории болельщиков. То есть у каждого есть свои «сектанты».

На мой взгляд, к этому надо относиться нормально. Кто-то хочет во что-то истово, безоглядно верить. Кто-то в силу своего отношения к жизни — размышлять и сомневаться. Я с детства относился к последним. И, например, мне неприятно, местами противно было читать разоблачительную книгу Александра Бубнова про «Спартак», и считаю, что в первую очередь он выставил в негативном свете не кого-то другого, а себя самого — за одну историю с «Жальгирисом» эта автобиография заслуживает права быть названной «Исповедь стукача». Но при этом считаю, что такие вещи имеют полное право на существование — потому что мы должны знать все точки зрения людей, которые участвовали в спартаковской жизни. И иметь возможность свободно сопоставлять их в поисках истины.

ИГРОК МОЖЕТ УЙТИ ИЗ «СПАРТАКА». НО НЕ «СПАРТАК» ИЗ ИГРОКА

Может, я и журналистом стал, потому что для меня футбольное боление и в юные годы было не религией, а философией, предметом раздумий, а не слепой веры. И я всегда ненавидел менталитет, суть которого — «победа любой ценой». Я вижу, что нынешний «Спартак» — в этом смысле не такой. Он правильный. В нем есть дух игры, дух чести, гордость и правильное отношение к самому себе и оппонентам.

Но желание успеха нынешнему «Спартаку» не означает осуждение Дзюбы и его слов, даже про «сектантов». Более того, мне жаль, что Артем — по другую сторону баррикад.

Он ведь и голы в ворота красно-белых по-прежнему не празднует. И сейчас не будет, что подчеркнул в том же, заметьте, интервью, которое многие считают тотально антиспартаковским. А ведь эмоции в его словах означают: что бы Дзюба ни говорил в силу своей экстравертной, взбалмошной, пассионарной натуры — ничего не изменилось. Игрок может уйти из «Спартака», а «Спартак» из игрока — нет….

В уже упомянутой беседе с Симоняном (которая состоялась, отмечу, за день до фразы про «сектантов» и будет опубликована в «СЭ» в ближайшие дни), я поинтересовался, взял бы Никита Павлович, будь он на месте Дмитрия Аленичева, на борт командного самолета из Санкт-Петербурга Дзюбу.

90-летняя суперлегенда «Спартака», которого когда-то Николай Старостин провожал тренировать «Арарат» со словами: «Если тебя разрезать пополам, половина будет красная, а половина — белая», без секунды раздумий сказал: «Да, взял бы». И отказался называть его предателем.

Одно это, на мой взгляд, должно заставить ненавистников Дзюбы задуматься, так ли они правы в своем к нему отношении. Понятно, что болельщик — на то и болельщик, чтобы для него не существовало полутонов и была черно-белая система координат. Но Симонян сделал кое-что для «Спартака», чтобы хотя бы на мгновение абстрагироваться от ненависти и подумать: «А может, есть в этой истории не только моя, но и другая правда?».

Но правда состоит и в том, что за «сектантов» Дзюбе сегодня придется отвечать по всей строгости. Причем не только перед поклонниками «Спартака», но и перед болельщиками «Зенита». В не лучшую для своего нынешнего клуба пору взорвав и без того раскаленную добела ситуацию, форвард не оставил себе выбора. Или грудь в крестах — или голова в кустах. Забив в такой обстановке «Спартаку» в четвертом матче против него подряд, Артем покажет, что ему не страшно вообще никакое давление. Оставшись в тени — станет объектом даже не насмешек, а массовых издевательств. Уверен, что он это понимает. Но все же пошел на свой демарш.

И ведь все это, согласитесь, чертовски интересно. Так интересно, как давно уже в нашем чемпионате ничего не приключалось. И поэтому, если бы Дзюбы не было, его нужно было бы придумать.