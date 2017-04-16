Дзюба и «сектанты»
Мнение обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера о громких высказываниях одного из лидеров «Зенита».
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ЕСЛИ БЫ ДЗЮБЫ НЕ БЫЛО, ЕГО НУЖНО БЫЛО БЫ ПРИДУМАТЬ
Если бы Артема Дзюбы не было, его нужно было бы придумать. Вы имеете право как угодно к нему относиться, но он делает российский футбол живым. Благодаря его неизменно пылким, ядерным, нередко провокационным фразам всем вам есть что обсуждать. И осуждать. А самым неистовым — даже проводить против Дзюбы «двухминутку ненависти», как у Джорджа Оруэлла в антиутопии «1984», где ее участники порой физически нападали на телеэкран. То, что я читаю в последние дни, от этого отличается мало.
Ведь, обратите внимание, Дзюба,
ФОРВАРД «ЗЕНИТА» В РОЛИ БОКСЕРА ХЭЯ
Я же, пока
Может, я и не прав, но не готов клеймить Дзюбу за «сектантов». Он, заметьте, не всех спартаковских болельщиков так огульно назвал, а подчеркнул, что лишь «определенную группу». Просто слово у него вырвалось слишком уж мощное, чтобы даже спокойные, мудрые, философски настроенные люди из
А «очень хороший Каррера сделал коллектив»? А «сейчас “Спартак” силен. Если он выиграет чемпионат — значит, будет этого достоин»? Это все — тоже ненависть к «Спартаку»? Да даже и про судейство была фраза: «Спартак» может тоже в
Понятно, что слова про «сектантов» — настолько огненные, что сами норовят вырваться из любого контекста. Тем более при современном клиповом мышлении, в котором
У болельщиков все как в обычной жизни. Среди них есть ортодоксы, аналитики, философы, диссиденты. Для
В общем, все — очень, очень разные. И болельщицкая аудитория отдельно взятой команды, а уж тем более такой популярной, как «Спартак», — это маленькая модель общества.
Бросил, так сказать, перчатку в канун битвы. Выступил в роли боксера Дэвида Хэя, обожающего такой вот предбоевой trash talk — непременную часть шоу в профессиональном боксе. Кстати, Дзюбе, увлекающемуся,
ЧТОБЫ НАЙТИ ИСТИНУ, НУЖНА И «ИСПОВЕДЬ СТУКАЧА»
Прекрасно помню, как во времена черного царства в «Спартаке» Андрея Червиченко на самой известной спартаковской гостевой находилось немало тех, кто смешивал с грязью тех, кто смел его деятельность критиковать. Эти люди вцеплялись «диссидентам» в глотку, крича: «Он же свои деньги на команду тратит, как вы смеете его ругать!» При том что этот господин не ведал, что творит, натурально убивая «Спартак», о чем я не преминул подробно написать в своих публикациях в «СЭ» и в книге. И вот уж
Тем не менее в полярной реакции на «Как убивали «Спартак» я ярче всего столкнулся с тем, насколько различны спартаковские болельщики. Некоторые подвергли меня словесному аутодафе за то, что покусился на святыни (нет, это, слава богу, не о Червиченко). Правда, на мою встречу с читателями в спартаковский бар, сотрясая виртуальными кулаками в сети,
Некоторые — безоговорочно поддержали за то, что рассказал о многих вещах без прикрас. Третьи, даже несмотря на то, что легенды клуба калибра Андрея Тихонова публично подтвердили: да, так все и было, рвали на себе волосы: нет, так быть не могло, потому что не могло быть никогда. И это тоже можно было понять.
Надо четко осознавать: для очень многих людей боление за футбольную команду — религия. Условно — христианство. Есть Господь — «Спартак». Есть Божье воплощение в человеческой плоти — Николай Петрович Старостин, а муки, которые он пережил, — отсидка в сталинских лагерях. Попробуйте при спартаковском болельщике
Есть святые — перечислять можно долго. Думаю, например, один из самых легких и беспроигрышных способов вывести меня из себя, — это сказать
И если в книгах автора обнаруживается
На мой взгляд, к этому надо относиться нормально.
ИГРОК МОЖЕТ УЙТИ ИЗ «СПАРТАКА». НО НЕ «СПАРТАК» ИЗ ИГРОКА
Может, я и журналистом стал, потому что для меня футбольное боление и в юные годы было не религией, а философией, предметом раздумий, а не слепой веры. И я всегда ненавидел менталитет, суть которого — «победа любой ценой». Я вижу, что нынешний «Спартак» — в этом смысле не такой. Он правильный. В нем есть дух игры, дух чести, гордость и правильное отношение к самому себе и оппонентам.
Но желание успеха нынешнему «Спартаку» не означает осуждение Дзюбы и его слов, даже про «сектантов». Более того, мне жаль, что Артем — по другую сторону баррикад.
Он ведь и голы в ворота
В уже упомянутой беседе с Симоняном (которая состоялась, отмечу, за день до фразы про «сектантов» и будет опубликована в «СЭ» в ближайшие дни), я поинтересовался, взял бы Никита Павлович, будь он на месте Дмитрия Аленичева, на борт командного самолета из
90-летняя суперлегенда «Спартака», которого
Одно это, на мой взгляд, должно заставить ненавистников Дзюбы задуматься, так ли они правы в своем к нему отношении. Понятно, что болельщик — на то и болельщик, чтобы для него не существовало полутонов и была
Но правда состоит и в том, что за «сектантов» Дзюбе сегодня придется отвечать по всей строгости. Причем не только перед поклонниками «Спартака», но и перед болельщиками «Зенита». В не лучшую для своего нынешнего клуба пору взорвав и без того раскаленную добела ситуацию, форвард не оставил себе выбора. Или грудь в крестах — или голова в кустах. Забив в такой обстановке «Спартаку» в четвертом матче против него подряд, Артем покажет, что ему не страшно вообще никакое давление. Оставшись в тени — станет объектом даже не насмешек, а массовых издевательств. Уверен, что он это понимает. Но все же пошел на свой демарш.
И ведь все это, согласитесь, чертовски интересно. Так интересно, как давно уже в нашем чемпионате ничего не приключалось. И поэтому, если бы Дзюбы не было, его нужно было бы придумать.
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