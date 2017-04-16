«Крылья Советов» на выезде обыграли махачкалинский «Анжи»
Самарская команда продолжает бороться за место в
Премьер-Лиге.
В матче 23 тура Чемпионата России по футболу «Крылья Советов» в Каспийске встречались с махачкалинским «Анжи». Самарская команда одержала долгожданную победу, отправив в ворот соперника 3 мяча, при это пропустив всего 1.
Счет в матче на 9 минуте красивым дальним ударом открыл Сергей Корниленко. На 23 минуте Георгий Зотов укрепил преимущество гостей ещё одним точным выстрелом
Эта победа стала для «Крыльев Советов» первой на чужом поле в этом сезоне. На данный момент наша команда набрала 20 очков и расположилась на 13 месте в турнирной таблице. Борьба за выживание продолжается.
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