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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29443897/
16 апреля 2017, 12:17 | Футбол: Премьер-лига | Pro Город Самара

«Крылья Советов» на выезде обыграли махачкалинский «Анжи»

Самарская команда продолжает бороться за место в Премьер-Лиге.

В матче 23 тура Чемпионата России по футболу «Крылья Советов» в Каспийске встречались с махачкалинским «Анжи». Самарская команда одержала долгожданную победу, отправив в ворот соперника 3 мяча, при это пропустив всего 1.

Счет в матче на 9 минуте красивым дальним ударом открыл Сергей Корниленко. На 23 минуте Георгий Зотов укрепил преимущество гостей ещё одним точным выстрелом из-за пределов штрафной хозяев. Во втором тайме, на 64 минуте, Джанни Бруно вывел один на один с голкипером «Анжи» Давидом Юрченко итальянского форварда Кристиана Паскуато. Легионер пробил мимо вратаря, увеличив отставание от соперника. Мяч престижа махачкалинцы всё-таки забили. На 89 минуте мачта после попадания мяча в руку Сергею Божину пенальти реализовал Арсен Хубулов — 1:3.

Эта победа стала для «Крыльев Советов» первой на чужом поле в этом сезоне. На данный момент наша команда набрала 20 очков и расположилась на 13 месте в турнирной таблице. Борьба за выживание продолжается.
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