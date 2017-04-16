Дмитрий Ананко: Есть желание поработать главным тренером

«ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ».

— Чем сейчас занимаетесь?

— Семьей. Маленькой дочкой. Все внимание — близким. Все-таки жизнь — это не только футбол. Есть еще много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше времени, чем хотелось бы.

— В конце января вы говорили, что вас звали в «Тосно», в «Торпедо», но вы не хотели нарушать другие договоренности, которые потом, однако, сорвались. За последние месяцы были новые предложения по работе?

— Не хочу это пока комментировать. Когда все будет, тогда и узнаете.

— В ближайшее время?

— Все возможно.

— Планируете продолжать работать помощником главного тренера?

— Все зависит от клуба и цели, поставленной перед ним. В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера — развивать клуб. Открыт для всех направлений.

— Вы же, кстати, работали спортивным директором в «Торпедо-Металлург».

— Да, и история с тульским «Арсеналом», думаю, показательна — приходилось много всего совмещать. Опыт есть какой-то. Плюс летом наконец-то закончил промышленно-финансовый университет.

— Если вернетесь именно в качестве тренера, это будет самостоятельная работа или все-таки возможно воссоединение в одном тренерском штабе с Дмитрием Аленичевым?

— Это будет самостоятельная работа.

«ОТРЫВ — ПРИЛИЧНЫЙ».

— Вам нравится, как играет весенний «Спартак»?

— Прежде всего, мне нравится его место в турнирной таблице. А нравится или не нравится игра — говорить об этом неэтично. Потому что недавно сам работал в клубе. Пусть это оценивает руководство «Спартака».

— Клуб близок к чемпионству.

— На сегодняшний день команда сделала все, что можно. Отрыв — приличный. Нужно выходить и обыгрывать, брать свои очки. Помешать сделать это может только сам «Спартак».

— Что ожидаете от игры против «Зенита»?

— Любая осечка психологически давит. Поэтому важно не проиграть. Считаю, на сегодняшний день «Спартак» сильнее «Зенита». Но это до игры — надо выходить на поле и доказывать.

— Есть опасения по судейству?

— Нет. Судья тоже человек. И может ошибаться. Но если ты ставишь максимальные цели, то нужно играть так, чтобы не давать судье даже повода допускать ошибки.

— У «Спартака» до 22-го тура было ноль пенальти, пока не случился матч с «Уфой». Не странно?

— А зачем пенальти, если есть такой отрыв? На самом деле, эта тема прилично раздута. Уход от футбола — в околофутбол. Ну, пробил бы «Спартак» 20 пенальти, но шел на пятом месте. Легче было бы? Не думаю.

— Можно сказать, что победный дух, который сейчас есть у команды, закладывался еще вашим тренерским штабом?

— Не хочу это комментировать. Специалисты все прекрасно понимают. Что касается болельщиков, то пусть видят так, как хотят. Надо порадоваться тому, что происходит! «Спартак» наконец-то сделал очень хороший задел, чтобы стать чемпионом. И осчастливить болельщиков.

«1:0, 95-Я МИНУТА — ГЛУШАКОВ».

— Оправдались ожидания от зимних новичков команды — Самедова, Адриано?

— Раз команда идет на первом месте, коллектив выглядит сплоченным, стабильно набираются очки, значит, да, оправдались ожидания. Могут ли они играть лучше? Всегда можно прибавить. Но и на сегодняшний день они показывают достойный уровень.

— Есть мнение, что «Спартак» вырвался в лидеры из-за того, что конкуренты — ЦСКА и «Зенит» — сбавили.

— Это проблемы конкурентов. Через десять лет никто не вспомнить, кто там сдал, а кто нет. Так можно для каждого чемпионства оправдания найти.

— На стадион в воскресенье пойдете?

— Клуб выделяет билеты, но буду смотреть дома — у телевизора. Так спокойнее, да и можно увидеть повторы.

— Дадите прогноз?

— 1:0 — «Спартак». Глушаков забьет на 95-й минуте.

— За счет чего так раскрылся в этом сезоне Глушаков?

— В своей голове покопался. Все прекрасно знают, что он может еще лучше играть. Надо всегда начинать с себя. Значит — до ребят смогли достучаться. И они сами сделали выводы, раз показывают такой футбол.