«Трабзонспор» снова заинтересовался Таски

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Об этом сообщает Fotomac.

Отметим, что контракт немецкого защитника с красно-белыми истекает по завершении текущего сезона. Он сможет перебраться в Турцию на правах свободного агента.

В то же время, ранее Таски заявлял о том, что он может продлить соглашение со «Спартаком».

«Спартак» лидирует в чемпионате России-2016/17, опережая ЦСКА на семь очков.