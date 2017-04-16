«Трабзонспор» снова заинтересовался Таски
Защитник «Спартака» Сердар Таски будущим летом может перейти в турецкий «Трабзонспор».
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Об этом сообщает Fotomac.
Отметим, что контракт немецкого защитника с
В то же время, ранее Таски заявлял о том, что он может продлить соглашение со «Спартаком».
«Спартак» лидирует в чемпионате России-2016/17, опережая ЦСКА на семь очков.
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