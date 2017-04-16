«Рубин» установил антирекорд посещаемости сезона в РФПЛ

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Какое место по посещаемости будет занимать команда с самым большим стадионом в чемпионате России? Правильный ответ кажется немного странным — девятое. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться.

Стадион «Казань Арена» вмещает 45 379 зрителей. В сезоне-2016/17 на «Рубин», который там выступает, в среднем ходит 9172 человека.

Да, эта статистика не совсем объективно отражает настоящую ситуацию, ведь казанский клуб до субботнего поединка против «Краснодара» сыграл на новом стадионе в чемпионате России только четыре матча из 11. Средняя посещаемость этих встреч перевалила за пятизначный барьер и составила 10 063 зрителя. Но среди других клубов такой результат — все равно девятое место.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 23, 15.04.2017, 19:30 0:1 Рубин Краснодар

Любопытен и тот факт, что на «Казань Арене» в этом сезоне «Рубин» встречался и с «Зенитом». На поединок с пятикратным чемпионом страны стадион не заполнился и на четверть — на игре присутствовало 10 022 фаната.

Пожалуй, веское слово здесь сказала погода — в тот день, 2 апреля, воздух в столице Татарстана не прогрелся даже до нуля градусов. На улице было минус два.

15-го числа «Рубину» предстояла встреча с «Краснодаром». Клубом, который, как и казанцы, борется за четвертую еврокубковую позицию, и где играет лучший бомбардир нынешнего чемпионата Федор Смолов. Вывеска, быть может, не самая яркая, но и не самая тусклая.

Правда погода в Казани в день матча вновь не способствовала большой посещаемости. В столице Татарстана было всего несколько градусов тепла и дул сильный апрельский ветер, который пронизывал с головы до ног.

За полчаса до игры у стадиона почти ничего не говорило о том, что сегодня «Рубин» проводит свой домашний поединок.

Людей было очень мало, а те, кто пришел, пытались объяснить невысокую посещаемость матчей казанского клуба.

«У нас в Казани очень много спортивных команд — хоккейный “Ак Барс”, баскетбольный УНИКС, волейбольные “Зенит” и “Динамо-Казань”. Как видите, выбор есть, и обычному зрителю все-таки будет комфортнее наблюдать за спортивными баталиями в зале», — поделился мнением болельщик «Рубина» Василий Федорченко.

Другие объясняли невысокую посещаемость плохими выступлениями «Рубина» в сезоне.

«В команду пригласили опытного тренера Хавьера Грасию, мастеровитых игроков. Того же Алекса Сонга, Максима Лестьенна. Помните, какие были разговоры перед началом сезона? Нас называли “темной лошадкой” и говорили, что мы можем претендовать на чемпионство по окончании сезона. И что в итоге? Место где-то в конце таблицы. На игру без слез не взглянешь. Кому хочется тратить время и деньги, чтобы вживую смотреть на такие выступления», — заявил фанат «Рубина» Алмаз Фахрутдинов.

«Когда команда становилась чемпионом при тренере Курбане Бердыеве, тут город просто с ума сходил от футбола. Но самый пик пришелся на приезд “Барселоны”. Наверное, что-то подобное недавно пережил Ростов-на-Дону», — рассуждал еще один болельщик казанского клуба Алексей Воронов.

В чаше стадиона картина была ужасающей. Трибуна, которая располагалась напротив главной, оказалось практически пустой. Отдельно сидевшие группки из двух или трех человек издалека казались скорее частью рисунка стадиона, чем фанатами хозяев.

Неуверенно себя вел диктор арены. Обычно после громкого объявления имени игрока хозяйском команды болельщики хором выкрикивают его фамилию. В Казани это выглядело настолько вяло, что человек, который говорил в микрофон, на какую-то секунду даже засомневался, стоит ли вообще оставлять эту интерактивную паузу во время произношения составов.

«Выглядит так, как будто команду наказали, и она должна играть без зрителей. А красавец-стадион при этом пустует», — заметил один журналист.

И, действительно, «Рубин» играл при пустом стадионе. Или арену, которая заполнилась на пятнадцатую часть нельзя назвать пустой? Из 45 379 кресел занято было 3041 — это антирекорд.

Более удивительной кажется это цифра, когда вспоминаешь, что встречаются две команды, которые имеет схожие турнирные задачи, мотивацию и сильных игроков в своих составах.

Даже на другую арену, даже на более слабых соперников в Казани в этом сезоне ходили больше. Предыдущий антирекорд посещаемости был установлен на матче с тульским «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РФПЛ. Та игра, как ни странно, тоже прошла на «Казань Арене» 30 ноября, и ее посетили 3289 зрителей.

Наверное, пожалели, что пришли на встречу с «Краснодаром», и эти три тысячи фанатов. «Рубин» проиграл со счетом 0:1 и до минимума уменьшил свои шансы на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Это прекрасно понимали и болельщики, которые в конце поединка начали дружно скандировать: «Позор! Позор!».

Наверняка упадет казанская команда и в таблице посещаемости среди клубов РФПЛ. Судьба девятого места в этой статистике станет известна уже после окончания тура.

Холодная погода, неудачная игра команды, надвигающий праздник — причин такого низкого показателя можно подобрать достаточно много. Вот только смогут ли они в полной мере утешить все опасения за российский футбол?

После чемпионата мира в стране останется множество новых стадионов, как «Казань Арена», и в то, что их ждет подобная судьба, верить не хочется. Но вероятность такого развития событий существует.