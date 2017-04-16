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16 апреля 2017, 8:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ

Матчи 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.

Матчи 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы. Увеличить
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События, связанные с матчами 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.

«РОСТОВ» УСТАНОВИЛ РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ: 5 ПОДРЯД НИЧЬИХ 0:0.

Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура премьер-лиги против ЦСКА в Москве стала для «Ростова» пятой подряд. Подопечные Ивана Данильянца установили рекорд чемпионатов страны, превзойдя достижение «Торпедо», которое под руководством Виталия Шевченко провело в 1999 году четыре подряд игры, в которых не было ни одного гола. Также четыре нулевые ничьи кряду было у камышинского «Текстильщика», но они пришлись на разные сезоны (три — в 1992-м, одна — в 1993-м).

Spartak-Online1. Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ!

Спринт. Ростов на Дону и голевая засуха? Скажи такое Понедельнику, Проскурину, Херхадзе, Маслову, Воробьеву, Андрееву, Заварову, Кириченко — засмеют!

Werder63. С учетом ЛЕ в Манчестере, так сельмаш уже 6 игр не забивает).

Cepten. Как Валера в ФНЛ с Армавиром….

Паснаход. Внушает!

ЦСКА И «РОСТОВ» СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ.

В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и «Ростов» голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр премьер-лиги. Более того, последние пять из них завершались с одинаковым счетом — 0:0. Армейцы вышли на чистое второе место в таблице. «Ростов» остался на восьмой строчке.

Jpanin. Тоже что и в Краснодаре, пара убойных моментов, но либо во вратаря, либо мимо ворот, нападение конечно очень слабое… Вагнер в таких играх один, но пропихивал ….

Spartak-Online1. Как сказал однажды Корнаухов: Играть с Бердыевым -это как поход к проктологу -неприятно, но надо. Ну вот, сегодня цска в полном составе сходили к этому специалисту.

Русский. Ростов не приберег голы для Спартака, он просто всю весеннюю норму голов Томску отгрузил))).

shpasic. снова Зенит и судьи мешали ЦСКА играть в футбол!

КУДРЯШОВ НАЗВАЛ СУДЕЙ «ДОЛБОЯЩЕРАМИ» ПОСЛЕ МАТЧА С ЦСКА.

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не стал скрывать недовольства судейством после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). В одном из эпизодов игры на 90-й минуте россиянин получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью. — Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, — заявил Кудряшова.

Dozavy. Также отмечается, что футболист выбил дверь в раздевалку. Носом?

NickNo. Ну и кто после этого идиот — судьи или кудряшов? Самое страшное — это то, что Ростов играл вдесятером после этого эпизода.

ForeverCSKAforever. В эпизоде с дверью неправ Кудряшов.

П_о_в_а_р. Федор как всегда лаконичен и по делу.

ГОЛ СМОЛОВА ПРИНЕС «КРАСНОДАРУ» ПОБЕДУ НАД «РУБИНОМ».

В матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» — 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «быков» Федор Смолов. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Теперь на его счету 13 забитых мячей. Краснодарцы занимают четвертое место в таблице. Казанцы расположились на 10-й строчке.

Гелендваген Бердыева. Такие деньги в трубу вылетают у Рубина, Бердыев наверное такой матч бы вытащил.

Versus67. «Рубин» из успеха… превратился в «печаль"(за те же деньги).

Доктор-Ч. Федор Михайлович в очередной раз доказал, что он сегодня лучший в Российском футболе. Одним словом — Классик!

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«Ростов» установил рекорд по нулевым ничьим в РФПЛ

«Ростов» установил рекорд по нулевым ничьим в РФПЛ

«Ростов» и московский ЦСКА не сумели забить голов в матче 23-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ), ростовчане установили рекорд турнира по нулевым ничьим. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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