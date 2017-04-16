Болельщики: Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ

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События, связанные с матчами 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.

«РОСТОВ» УСТАНОВИЛ РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ: 5 ПОДРЯД НИЧЬИХ 0:0.

Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура премьер-лиги против ЦСКА в Москве стала для «Ростова» пятой подряд. Подопечные Ивана Данильянца установили рекорд чемпионатов страны, превзойдя достижение «Торпедо», которое под руководством Виталия Шевченко провело в 1999 году четыре подряд игры, в которых не было ни одного гола. Также четыре нулевые ничьи кряду было у камышинского «Текстильщика», но они пришлись на разные сезоны (три — в 1992-м, одна — в 1993-м).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кровь и злость Кудряшова и "нулевой" рекорд "Ростова". Много фото с 3-й Песчаной <a href="https://t.co/AZH4Yiu7Rp">https://t.co/AZH4Yiu7Rp</a> <a href="https://t.co/qS4UoK3d4t">pic.twitter.com/qS4UoK3d4t</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/853308190104051713">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Spartak-Online1. Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ!

Спринт. Ростов на Дону и голевая засуха? Скажи такое Понедельнику, Проскурину, Херхадзе, Маслову, Воробьеву, Андрееву, Заварову, Кириченко — засмеют!

Werder63. С учетом ЛЕ в Манчестере, так сельмаш уже 6 игр не забивает).

Cepten. Как Валера в ФНЛ с Армавиром….

Паснаход. Внушает!

ЦСКА И «РОСТОВ» СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ.

В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и «Ростов» голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр премьер-лиги. Более того, последние пять из них завершались с одинаковым счетом — 0:0. Армейцы вышли на чистое второе место в таблице. «Ростов» остался на восьмой строчке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ЦСКА – "Ростов": не помогли ни кровь, ни пот, ни слезы<br><br>0:0, к которым так и напрашиваются "увы" <a href="https://t.co/OjopARfP6X">https://t.co/OjopARfP6X</a> <a href="https://t.co/YLFdn9rEpL">pic.twitter.com/YLFdn9rEpL</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/853262549797810176">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Jpanin. Тоже что и в Краснодаре, пара убойных моментов, но либо во вратаря, либо мимо ворот, нападение конечно очень слабое… Вагнер в таких играх один, но пропихивал ….

Spartak-Online1. Как сказал однажды Корнаухов: Играть с Бердыевым -это как поход к проктологу -неприятно, но надо. Ну вот, сегодня цска в полном составе сходили к этому специалисту.

Русский. Ростов не приберег голы для Спартака, он просто всю весеннюю норму голов Томску отгрузил))).

shpasic. снова Зенит и судьи мешали ЦСКА играть в футбол!

КУДРЯШОВ НАЗВАЛ СУДЕЙ «ДОЛБОЯЩЕРАМИ» ПОСЛЕ МАТЧА С ЦСКА.

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не стал скрывать недовольства судейством после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). В одном из эпизодов игры на 90-й минуте россиянин получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью. — Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, — заявил Кудряшова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"У Кудряшова перелом носа, а судья..." Кто что сказал после матча <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash">#ЦСКАРостов</a> <a href="https://t.co/s9KtVi5eUz">https://t.co/s9KtVi5eUz</a> <a href="https://t.co/tyFg7RWB5Y">pic.twitter.com/tyFg7RWB5Y</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/853323335786221569">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dozavy. Также отмечается, что футболист выбил дверь в раздевалку. Носом?

NickNo. Ну и кто после этого идиот — судьи или кудряшов? Самое страшное — это то, что Ростов играл вдесятером после этого эпизода.

ForeverCSKAforever. В эпизоде с дверью неправ Кудряшов.

П_о_в_а_р. Федор как всегда лаконичен и по делу.

ГОЛ СМОЛОВА ПРИНЕС «КРАСНОДАРУ» ПОБЕДУ НАД «РУБИНОМ».

В матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» — 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «быков» Федор Смолов. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Теперь на его счету 13 забитых мячей. Краснодарцы занимают четвертое место в таблице. Казанцы расположились на 10-й строчке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хави Грасия: "Кредит доверия? Вопрос не ко мне" <a href="https://t.co/QA7tO1h4sM">https://t.co/QA7tO1h4sM</a> <a href="https://t.co/4dHr1lFbfR">pic.twitter.com/4dHr1lFbfR</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/853351134362316806">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гелендваген Бердыева. Такие деньги в трубу вылетают у Рубина, Бердыев наверное такой матч бы вытащил.

Versus67. «Рубин» из успеха… превратился в «печаль"(за те же деньги).