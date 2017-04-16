Болельщики: Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ
Матчи 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.
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События, связанные с матчами 23-го тура чемпионата России — самая обсуждаемая тема минувшей субботы.
«РОСТОВ» УСТАНОВИЛ РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ: 5 ПОДРЯД НИЧЬИХ 0:0.
Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура
Spartak-Online1. Бердыева в сборную! 0−0 и по пенальти до финала ЧМ!
Спринт. Ростов на Дону и голевая засуха? Скажи такое Понедельнику, Проскурину, Херхадзе, Маслову, Воробьеву, Андрееву, Заварову, Кириченко — засмеют!
Werder63. С учетом ЛЕ в Манчестере, так сельмаш уже 6 игр не забивает).
Cepten. Как Валера в ФНЛ с Армавиром….
Паснаход. Внушает!
ЦСКА И «РОСТОВ» СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ.
В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и «Ростов» голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр
Jpanin. Тоже что и в Краснодаре, пара убойных моментов, но либо во вратаря, либо мимо ворот, нападение конечно очень слабое… Вагнер в таких играх один, но пропихивал ….
Spartak-Online1. Как сказал однажды Корнаухов: Играть с Бердыевым -это как поход к проктологу -неприятно, но надо. Ну вот, сегодня цска в полном составе сходили к этому специалисту.
Русский. Ростов не приберег голы для Спартака, он просто всю весеннюю норму голов Томску отгрузил))).
shpasic. снова Зенит и судьи мешали ЦСКА играть в футбол!
КУДРЯШОВ НАЗВАЛ СУДЕЙ «ДОЛБОЯЩЕРАМИ» ПОСЛЕ МАТЧА С ЦСКА.
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не стал скрывать недовольства судейством после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). В одном из эпизодов игры на 90-й минуте россиянин получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью. — Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, — заявил Кудряшова.
Dozavy. Также отмечается, что футболист выбил дверь в раздевалку. Носом?
NickNo. Ну и кто после этого идиот — судьи или кудряшов? Самое страшное — это то, что Ростов играл вдесятером после этого эпизода.
ForeverCSKAforever. В эпизоде с дверью неправ Кудряшов.
П_о_в_а_р. Федор как всегда лаконичен и по делу.
ГОЛ СМОЛОВА ПРИНЕС «КРАСНОДАРУ» ПОБЕДУ НАД «РУБИНОМ».
В матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» — 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «быков» Федор Смолов. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром
Гелендваген Бердыева. Такие деньги в трубу вылетают у Рубина, Бердыев наверное такой матч бы вытащил.
Versus67. «Рубин» из успеха… превратился в «печаль"(за те же деньги).
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