Данни: На деньги, потраченные на «Крестовский», можно перестроить всю Мадейру
Полузащитник «Зенита» Данни, недавно вместе с другими игроками питерцев посетивший стадион «Крестовский», в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от арены.
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Видимо, что-то случилось...
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«Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить
На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам
На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (Улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский», — сказал Данни.
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