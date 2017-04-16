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16 апреля 2017, 11:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Данни: На деньги, потраченные на «Крестовский», можно перестроить всю Мадейру

Полузащитник «Зенита» Данни, недавно вместе с другими игроками питерцев посетивший стадион «Крестовский», в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от арены.

Полузащитник Зенита <span class=error>Данни</span> недавно вместе с другими игроками <span class=error>питерцев</span> посетивший стадион <span class=error>Крестовский</span> в эксклюзивном интервью Чемпионату поделился впечатлениями от арены. Увеличить
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«Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нём, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион.

На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам всё-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» ещё есть.

На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (Улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский», — сказал Данни.

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