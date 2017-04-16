Смолов добил Грасию. «Краснодар» обыграл «Рубин»

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В «Рубине» сейчас довольно странная ситуация. От команды отвернулись многие болельщики, которые верили, что успеха можно добиться с кондачка. Тяжело это признать, но в футбол, оказывается, играют не только кошельки, а еще и характеры. После вылета из Кубка разбились последние розовые очки, а после ничьей в Томске с командой остались лишь самые преданные.

Может, именно это сейчас и нужно Хави Грасии? Вся грязь отвалилась сама. Дальше падать уже просто некуда, да и давления уже никакого. Тем более что президент Ильсур Метшин с высокой трибуны выразил испанцу полное доверие. Пришло время работать шаг за шагом. Без громких лозунгов и пустых обещаний. Зато пока с пустыми трибунами… За несколько часов до матча «Ак Барс» закрывал сезон в «Татнефть-арене» и, по словам очевидцев, народу там было больше, чем на «Казань-Арене».

СНОВА САНЧЕС

На неделе Серхио Санчес и Карлос Самбрано заглянули на матч баскетбольного УНИКСа. Перуанец ел бургеры, запивая газировкой.

— В субботу не сыграю, — сказал Карлос. — Травма.

Несмотря на это, сидевший рядом Серхио Санчес был уверен, что повреждение товарища не обеспечит ему место в основе. Свои шансы протеже Грасии проворонил. В центре обороны напрашивался выход Камболова, но против бегущего «Краснодара» испанский тренер все-таки решился выпустить своего земляка. Кроме того, в опорной зоне франкоговорящая связка Сонг — М'Вила.

Грасия играет вторым номером даже дома. «Рубин» насытил центр, зная о комбинационном ключе гостей, но команда Шалимова находила путь к воротам даже в такой плотности. Мамаев, Смолов, Классон, Перейра и Газинский знают, чего ждать друг от друга: они подстраиваются, пропускают мяч на третьего, играют пятками. «Краснодар» натурально кайфует от игры. Такое чувство, что нервничает только Шалимов.

«Рубин» о таком взаимопонимании может только мечтать. Дважды Казань простил Смолов, еще дважды спас Рыжиков, а уж сэйв Бурлака (после собственного же привоза) стал хитом. У Казани традиционно лучший Ахметов. Два шанса до перерыва «Рубин» создал — для нынешней ситуации уже хлеб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 23-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#РубинКраснодар</a> 0:1 57' Фёдор Смолов <a href="https://twitter.com/smolovfedor_90">@smolovfedor_90</a> (лучший бомбардир 13⚽) <a href="https://t.co/1NqeRSqWQX">pic.twitter.com/1NqeRSqWQX</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/853304978202558467">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СНОВА СМОЛОВ

Но «ноги» у всей конструкции «Рубина» еще глиняные. Смолов дважды спокойно получал мяч на радиусе штрафной. И со второго раза лучший бомбардир РФПЛ с задачей справился — 0:1. Дальше уже привычная картина: из «Рубина» выпускают воздух, Грасия садится на скамейку, на трибунах свист.

Все проблемы казанцев моментально вылезают наружу. Грасия решился поменять М'Вилу, а француз нарочито пошел пешком, хотя команда проигрывает. Дальше футболист демонстративно проследовал мимо тренера, еще и кинув перчатки в скамейку.

Игру взорвала травма Крицюка: вратарь сломался фактически на ровном месте. «Рубин» не выбил мяч в аут, а Шалимов выскочил на поле. Тренер переживал зря — казанцы не смогли организовать финальный штурм. Есть лишь пара вспышек от Карадениза, но желания и страсти одного турка мало. «Краснодар» взял важнейшие три очка и остается на четвертом месте.

Трибуны скандировали: «Позор!», но Грасия не знает русского.

«Рубин» во многом уникальный для России клуб — чем теплее становится в Казани, тем меньше болельщиков на трибунах. Такими темпами уже до зоны стыковых матчей не далеко.

У Грасии снова спросили про кредит доверия. Тренер ответил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани