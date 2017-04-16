Смолов добил Грасию. «Краснодар» обыграл «Рубин»
Гол лучшего бомбардира чемпионата принес «Краснодару» победу в Казани. Команда Грасии покидала поле под крики «Позор!».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В «Рубине» сейчас довольно странная ситуация. От команды отвернулись многие болельщики, которые верили, что успеха можно добиться с кондачка. Тяжело это признать, но в футбол, оказывается, играют не только кошельки, а еще и характеры. После вылета из Кубка разбились последние розовые очки, а после ничьей в Томске с командой остались лишь самые преданные.
Может, именно это сейчас и нужно Хави Грасии? Вся грязь отвалилась сама. Дальше падать уже просто некуда, да и давления уже никакого. Тем более что президент Ильсур Метшин с высокой трибуны выразил испанцу полное доверие. Пришло время работать шаг за шагом. Без громких лозунгов и пустых обещаний. Зато пока с пустыми трибунами… За несколько часов до матча «Ак Барс» закрывал сезон в «Татнефть-арене» и, по словам очевидцев, народу там было больше, чем на «Казань-Арене».
СНОВА САНЧЕС
На неделе Серхио Санчес и Карлос Самбрано заглянули на матч баскетбольного УНИКСа. Перуанец ел бургеры, запивая газировкой.
— В субботу не сыграю, — сказал Карлос. — Травма.
Несмотря на это, сидевший рядом Серхио Санчес был уверен, что повреждение товарища не обеспечит ему место в основе. Свои шансы протеже Грасии проворонил. В центре обороны напрашивался выход Камболова, но против бегущего «Краснодара» испанский тренер
Грасия играет вторым номером даже дома. «Рубин» насытил центр, зная о комбинационном ключе гостей, но команда Шалимова находила путь к воротам даже в такой плотности. Мамаев, Смолов, Классон, Перейра и Газинский знают, чего ждать друг от друга: они подстраиваются, пропускают мяч на третьего, играют пятками. «Краснодар» натурально кайфует от игры. Такое чувство, что нервничает только Шалимов.
«Рубин» о таком взаимопонимании может только мечтать. Дважды Казань простил Смолов, еще дважды спас Рыжиков, а уж сэйв Бурлака (после собственного же привоза) стал хитом. У Казани традиционно лучший Ахметов. Два шанса до перерыва «Рубин» создал — для нынешней ситуации уже хлеб.
СНОВА СМОЛОВ
Но «ноги» у всей конструкции «Рубина» еще глиняные. Смолов дважды спокойно получал мяч на радиусе штрафной. И со второго раза лучший бомбардир РФПЛ с задачей справился — 0:1. Дальше уже привычная картина: из «Рубина» выпускают воздух, Грасия садится на скамейку, на трибунах свист.
Все проблемы казанцев моментально вылезают наружу. Грасия решился поменять М'Вилу, а француз нарочито пошел пешком, хотя команда проигрывает. Дальше футболист демонстративно проследовал мимо тренера, еще и кинув перчатки в скамейку.
Игру взорвала травма Крицюка: вратарь сломался фактически на ровном месте. «Рубин» не выбил мяч в аут, а Шалимов выскочил на поле. Тренер переживал зря — казанцы не смогли организовать финальный штурм. Есть лишь пара вспышек от Карадениза, но желания и страсти одного турка мало. «Краснодар» взял важнейшие три очка и остается на четвертом месте.
Трибуны скандировали: «Позор!», но Грасия не знает русского.
«Рубин» во многом уникальный для России клуб — чем теплее становится в Казани, тем меньше болельщиков на трибунах. Такими темпами уже до зоны стыковых матчей не далеко.
У Грасии снова спросили про кредит доверия. Тренер ответил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани
|15.04.2017 19:30
|Зрители 3041
|основной раунд: 23-й тур
|Казань Арена
|Грасия Хави
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
- Гол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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