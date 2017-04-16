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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29442264/
16 апреля 2017, 1:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Смолов добил Грасию. «Краснодар» обыграл «Рубин»

Гол лучшего бомбардира чемпионата принес «Краснодару» победу в Казани. Команда Грасии покидала поле под крики «Позор!».

Смолов добил Грасию. Краснодар обыграл Рубин - Фото Увеличить
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В «Рубине» сейчас довольно странная ситуация. От команды отвернулись многие болельщики, которые верили, что успеха можно добиться с кондачка. Тяжело это признать, но в футбол, оказывается, играют не только кошельки, а еще и характеры. После вылета из Кубка разбились последние розовые очки, а после ничьей в Томске с командой остались лишь самые преданные.

Может, именно это сейчас и нужно Хави Грасии? Вся грязь отвалилась сама. Дальше падать уже просто некуда, да и давления уже никакого. Тем более что президент Ильсур Метшин с высокой трибуны выразил испанцу полное доверие. Пришло время работать шаг за шагом. Без громких лозунгов и пустых обещаний. Зато пока с пустыми трибунами… За несколько часов до матча «Ак Барс» закрывал сезон в «Татнефть-арене» и, по словам очевидцев, народу там было больше, чем на «Казань-Арене».

СНОВА САНЧЕС

На неделе Серхио Санчес и Карлос Самбрано заглянули на матч баскетбольного УНИКСа. Перуанец ел бургеры, запивая газировкой.

— В субботу не сыграю, — сказал Карлос. — Травма.

Несмотря на это, сидевший рядом Серхио Санчес был уверен, что повреждение товарища не обеспечит ему место в основе. Свои шансы протеже Грасии проворонил. В центре обороны напрашивался выход Камболова, но против бегущего «Краснодара» испанский тренер все-таки решился выпустить своего земляка. Кроме того, в опорной зоне франкоговорящая связка Сонг — М'Вила.

Грасия играет вторым номером даже дома. «Рубин» насытил центр, зная о комбинационном ключе гостей, но команда Шалимова находила путь к воротам даже в такой плотности. Мамаев, Смолов, Классон, Перейра и Газинский знают, чего ждать друг от друга: они подстраиваются, пропускают мяч на третьего, играют пятками. «Краснодар» натурально кайфует от игры. Такое чувство, что нервничает только Шалимов.

«Рубин» о таком взаимопонимании может только мечтать. Дважды Казань простил Смолов, еще дважды спас Рыжиков, а уж сэйв Бурлака (после собственного же привоза) стал хитом. У Казани традиционно лучший Ахметов. Два шанса до перерыва «Рубин» создал — для нынешней ситуации уже хлеб.

СНОВА СМОЛОВ

Но «ноги» у всей конструкции «Рубина» еще глиняные. Смолов дважды спокойно получал мяч на радиусе штрафной. И со второго раза лучший бомбардир РФПЛ с задачей справился — 0:1. Дальше уже привычная картина: из «Рубина» выпускают воздух, Грасия садится на скамейку, на трибунах свист.

Все проблемы казанцев моментально вылезают наружу. Грасия решился поменять М'Вилу, а француз нарочито пошел пешком, хотя команда проигрывает. Дальше футболист демонстративно проследовал мимо тренера, еще и кинув перчатки в скамейку.

Игру взорвала травма Крицюка: вратарь сломался фактически на ровном месте. «Рубин» не выбил мяч в аут, а Шалимов выскочил на поле. Тренер переживал зря — казанцы не смогли организовать финальный штурм. Есть лишь пара вспышек от Карадениза, но желания и страсти одного турка мало. «Краснодар» взял важнейшие три очка и остается на четвертом месте.

Трибуны скандировали: «Позор!», но Грасия не знает русского.

«Рубин» во многом уникальный для России клуб — чем теплее становится в Казани, тем меньше болельщиков на трибунах. Такими темпами уже до зоны стыковых матчей не далеко.

У Грасии снова спросили про кредит доверия. Тренер ответил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани

15.04.2017 19:30 Зрители 3041 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Игорь Шалимов
Голы
90 Федор Смолов (А. Гранквист) 57′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
59′ Ортега Серхио Санчес 6
Тарас Бурлак 90
Ильзат Ахметов 85
Кристиан Жонатас 22
Александр Сонг 8
67′ Денис Ткачук 31
Мийо Цакташ 20
75′ Максим Лестьенн 10
Карадениз Гекдениз 61
67′ Янн М`Вила 4
Руслан Камболов 88
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
1 Станислав Крицюк 77′
88 Андрей Синицын
33 Маурисио Перейра 62′
30 Роман Шишкин
7 Павел Мамаев 69′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
4 Угловые 6
11 Фолы 10
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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