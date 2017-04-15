Гасилин: «Уфа» села всем составом в оборону, будто боялась играть в футбол

Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1.



«Мы могли доводить дело до победы. Во втором тайме “Уфа” села всем составом в оборону, будто боялась играть с нами в футбол.



Своим пребыванием в “Амкаре” я доволен. В клубе меня отлично приняли, мне доверяют, меня обучают, здесь я прогрессирую как профессиональный футболист», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Наш футбол».