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15 апреля 2017, 23:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гасилин: «Уфа» села всем составом в оборону, будто боялась играть в футбол

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от ничьей с «Уфой» в матче 23-го тура РФПЛ.

Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1.

«Мы могли доводить дело до победы. Во втором тайме “Уфа” села всем составом в оборону, будто боялась играть с нами в футбол.

Своим пребыванием в “Амкаре” я доволен. В клубе меня отлично приняли, мне доверяют, меня обучают, здесь я прогрессирую как профессиональный футболист», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Наш футбол».

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