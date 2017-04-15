Грасия: «Рубин» хорошо играл с «Краснодаром», но мяч не шел в ворота

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«Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) проиграл «Краснодару» в Казани со счетом 0:1.

«Мы сегодня играли против хорошей команды. “Краснодар” повел во втором тайме, но до этого мы играли на равных. Мы играли хорошо, у нас были голевые моменты. Нанесли больше ударов в створ. Но мяч не шел в ворота. Во втором тайме “Краснодар” играл по счету, а мы не реализовали свои моменты. К сожалению, мы потерпели обидное поражение. Мы рассчитывали сегодня сыграть более успешно», — сказал Грасия журналистам.

«Никаких крайних мы не ищем. Сегодня большую часть матча мы действовали хорошо, создавали моменты. На данный момент фортуна нам не улыбается. Тактически мы были готовы к этой игре, старались нейтрализовать сильные стороны соперников. Но Федор Смолов забил, а мы нет», — отметил главный тренер «Рубина».

По словам Грасии, он не знает, велик ли кредит доверия руководства «Рубина» к нему после поражения от «Краснодара».

«Наверное, это вопрос не ко мне. Не знаю», — заявил Грасия.