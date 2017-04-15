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15 апреля 2017, 22:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Грасия: «Рубин» хорошо играл с «Краснодаром», но мяч не шел в ворота

КАЗАНЬ, 15 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты «Рубина» потерпели очень обидное поражение в матче чемпионата России с «Краснодаром», заявил главный тренер казанцев Хави Грасия.

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«Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) проиграл «Краснодару» в Казани со счетом 0:1.

«Мы сегодня играли против хорошей команды. “Краснодар” повел во втором тайме, но до этого мы играли на равных. Мы играли хорошо, у нас были голевые моменты. Нанесли больше ударов в створ. Но мяч не шел в ворота. Во втором тайме “Краснодар” играл по счету, а мы не реализовали свои моменты. К сожалению, мы потерпели обидное поражение. Мы рассчитывали сегодня сыграть более успешно», — сказал Грасия журналистам.

«Никаких крайних мы не ищем. Сегодня большую часть матча мы действовали хорошо, создавали моменты. На данный момент фортуна нам не улыбается. Тактически мы были готовы к этой игре, старались нейтрализовать сильные стороны соперников. Но Федор Смолов забил, а мы нет», — отметил главный тренер «Рубина».

По словам Грасии, он не знает, велик ли кредит доверия руководства «Рубина» к нему после поражения от «Краснодара».

«Наверное, это вопрос не ко мне. Не знаю», — заявил Грасия.

15.04.2017 19:30 Зрители 3041 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Игорь Шалимов
Голы
90 Федор Смолов (А. Гранквист) 57′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
59′ Ортега Серхио Санчес 6
Тарас Бурлак 90
Ильзат Ахметов 85
Кристиан Жонатас 22
Александр Сонг 8
67′ Денис Ткачук 31
Мийо Цакташ 20
75′ Максим Лестьенн 10
Карадениз Гекдениз 61
67′ Янн М`Вила 4
Руслан Камболов 88
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
1 Станислав Крицюк 77′
88 Андрей Синицын
33 Маурисио Перейра 62′
30 Роман Шишкин
7 Павел Мамаев 69′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
4 Угловые 6
11 Фолы 10
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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