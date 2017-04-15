Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином»

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«Краснодар» выиграл у «Рубина» в Казани со счетом 1:0 (0:0). Победный гол забил Федор Смолов на 57-й минуте.

В первом тайме «Краснодар» намного больше владел мячом, а активность Смолова не давала хозяевам расслабиться. Он несколько раз прорывался к воротам Сергея Рыжикова и наносил опасные удары, с которыми голкипер «Рубина» справлялся. Казанцы огрызнулись двумя неплохими моментами перед перерывом, и едва сами не пропустили. Виктор Классон переиграл Рыжикова и катнул мяч в пустые ворота, но Тарас Бурлак смог спасти свою команду — 0:0 после первого тайма.

После перерыва «Краснодар» продолжил идти вперед большими силами, и на 57-й минуте Смолов все-таки открыл счет. Он получил мяч на подступах к штрафной и нанес точный удар в угол. Тут же гости могли удвоить счет, но Рыжиков в отчаянном броске отразил мяч после удара того же Смолова. «Рубин» произвел ряд замен, но сравнять счет не смог. Опасно бил головой Жонатас, но бразилец в последних матчах не может наладить прицел. Хозяевам не помогла даже травма основного вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка, который был заменен во втором тайме.

Краснодарцы набрали 38 очков и остались на четвертом месте, у «Рубина» — 28 очков и десятая строчка в таблице. В 24-м туре «быки» сыграют дома с тульским «Арсеналом», а «Рубин» — в Самаре с «Крыльями Советами». Матчи пройдут 23 апреля.