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15 апреля 2017, 22:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином»

КАЗАНЬ, 15 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты «Краснодара» выиграли у казанского «Рубина» в матче 23-го тура чемпионата России.

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«Краснодар» выиграл у «Рубина» в Казани со счетом 1:0 (0:0). Победный гол забил Федор Смолов на 57-й минуте.

В первом тайме «Краснодар» намного больше владел мячом, а активность Смолова не давала хозяевам расслабиться. Он несколько раз прорывался к воротам Сергея Рыжикова и наносил опасные удары, с которыми голкипер «Рубина» справлялся. Казанцы огрызнулись двумя неплохими моментами перед перерывом, и едва сами не пропустили. Виктор Классон переиграл Рыжикова и катнул мяч в пустые ворота, но Тарас Бурлак смог спасти свою команду — 0:0 после первого тайма.

После перерыва «Краснодар» продолжил идти вперед большими силами, и на 57-й минуте Смолов все-таки открыл счет. Он получил мяч на подступах к штрафной и нанес точный удар в угол. Тут же гости могли удвоить счет, но Рыжиков в отчаянном броске отразил мяч после удара того же Смолова. «Рубин» произвел ряд замен, но сравнять счет не смог. Опасно бил головой Жонатас, но бразилец в последних матчах не может наладить прицел. Хозяевам не помогла даже травма основного вратаря «Краснодара» Станислава Крицюка, который был заменен во втором тайме.

Краснодарцы набрали 38 очков и остались на четвертом месте, у «Рубина» — 28 очков и десятая строчка в таблице. В 24-м туре «быки» сыграют дома с тульским «Арсеналом», а «Рубин» — в Самаре с «Крыльями Советами». Матчи пройдут 23 апреля.

15.04.2017 19:30 Зрители 3041 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Игорь Шалимов
Голы
90 Федор Смолов (А. Гранквист) 57′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
59′ Ортега Серхио Санчес 6
Тарас Бурлак 90
Ильзат Ахметов 85
Кристиан Жонатас 22
Александр Сонг 8
67′ Денис Ткачук 31
Мийо Цакташ 20
75′ Максим Лестьенн 10
Карадениз Гекдениз 61
67′ Янн М`Вила 4
Руслан Камболов 88
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
1 Станислав Крицюк 77′
88 Андрей Синицын
33 Маурисио Перейра 62′
30 Роман Шишкин
7 Павел Мамаев 69′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
4 Угловые 6
11 Фолы 10
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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