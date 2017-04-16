5 игроков «Зенита», которых фанаты «Спартака» не любят больше всего

Владислав РАДИМОВ

Бывший капитан «Зенита» давно дружит с Егором Титовым, но фан-сектор красно-белых особой любви к Радимову все равно не испытывает. Оно и немудрено — полузащитник начинал карьеру в ЦСКА, потом некоторое время играл за «Динамо» и, наконец, насолил «Спартаку», выступая за «Зенит». Но больше всего фанатов раздражали не голы и передачи Радимова, а его острые замечания о сопернике в послематчевых интервью. Даже после завершения игровой карьеры нынешний тренер «Зенита-2» не стал более сдержанным по отношению к принципиальному противнику. «Хотелось бы, чтобы “Спартак” Карреры сдулся как можно раньше» — сказал Радимов в недавнем интервью «СЭ».

Павел ПОГРЕБНЯК

Пусть мощный форвард перешел из «Спартака» в «Зенит» не напрямую, а транзитом через «Томь», этот факт не стал индульгенцией в глазах красно-белой торсиды. Тем более что Погребняк принялся регулярно забивать бывшей команде — за два с половиной года в «Зените» форвард пять раз огорчил «Спартак». Вдохновленные его успехами болельщики сине-бело-голубых однажды даже посвятили Погребняку отдельный баннер со словами «Паша, “Спартак” хорони». Спартаковская трибуна тоже рисовала целые полотна в честь форварда, но они были куда менее приятного для Погребняка содержания.

Роман ШИРОКОВ

Апогеем противостояния Широкова с болельщиками «Спартака» стало издевательское поздравление, которое зенитовец опубликовал в Твиттере: «Всех хрюшек с заслуженным поражением». Эта запись появилась вскоре после того, как красно-белые крупно проиграли на «Петровском». Фанаты ответили баннерами и оскорбительными песнями, но все это лишь раззадорило Широкова. Он забивал «Спартаку» едва ли не в каждом матче, а после одного из голов показал красно-белому сектору «нос».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Всех хрюшек с заслуженным поражением))))</p>— Roman Shirokov (@shirokovr15) <a href="https://twitter.com/shirokovr15/status/74885524590043136">29 мая 2011 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В июле 2014 года Широков внезапно перешел в «Спартак», но его отношения с фанатами клуба все равно остались напряженными. В итоге «роман» ветерана с красно-белым клубом так и не сложился.

Сергей СЕМАК

Одного из главных джентльменов российского футбола спартаковский фан-сектор тоже не жалует. Виной тому и армейское прошлое Семака, и одна яркая фраза полузащитника. Весной 2011 года у красно-белых не ладилась игра — в какой-то момент они даже опустили на последнее место в турнирной таблице. Семак отреагировал словами о том, что он вырезал из газеты полосу с этой таблицей. Спартаковские фанаты шутку не оценили и подвергли полузащитника обструкции — сначала в интернете, а потом и с трибун.

Артем ДЗЮБА

История Дзюбы — в некотором роде ремейк истории Владимира Быстрова. Форвард тоже не слишком хотел покидать родной клуб, но постоянные скитания по арендам и разногласия с руководством подтолкнули его к резкому шагу — подписанию контракта с «Зенитом» на правах свободного агента. С тех пор Дзюба стал для фанатов «Спартака» врагом номер один. Самые радикальные болельщики даже отказываются писать фамилию форварда, оставляя в ней только гласные. На оглушительный свист и оскорбления форвард отвечает голами и показательно не празднует их.