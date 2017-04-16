5 игроков «Зенита», которых фанаты «Спартака» не любят больше всего
В преддверии матча «Спартак» — «Зенит» перечисляем людей, которых терпеть не может
красно-белый фан-сектор.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Владислав РАДИМОВ
Бывший капитан «Зенита» давно дружит с Егором Титовым, но
Павел ПОГРЕБНЯК
Пусть мощный форвард перешел из «Спартака» в «Зенит» не напрямую, а транзитом через «Томь», этот факт не стал индульгенцией в глазах
Роман ШИРОКОВ
Апогеем противостояния Широкова с болельщиками «Спартака» стало издевательское поздравление, которое зенитовец опубликовал в Твиттере: «Всех хрюшек с заслуженным поражением». Эта запись появилась вскоре после того, как
В июле 2014 года Широков внезапно перешел в «Спартак», но его отношения с фанатами клуба все равно остались напряженными. В итоге «роман» ветерана с
Сергей СЕМАК
Одного из главных джентльменов российского футбола спартаковский
Артем ДЗЮБА
История Дзюбы — в некотором роде ремейк истории Владимира Быстрова. Форвард тоже не слишком хотел покидать родной клуб, но постоянные скитания по арендам и разногласия с руководством подтолкнули его к резкому шагу — подписанию контракта с «Зенитом» на правах свободного агента. С тех пор Дзюба стал для фанатов «Спартака» врагом номер один. Самые радикальные болельщики даже отказываются писать фамилию форварда, оставляя в ней только гласные. На оглушительный свист и оскорбления форвард отвечает голами и показательно не празднует их.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter