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15 апреля 2017, 20:06 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Советов» на выезде победили «Анжи»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде одержали победу над махачкалинским «Анжи» в матче 23-го тура чемпионата России.

Игра, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась победой самарской команды со счетом 3:1. Голы в составе «Крыльев» забили Сергей Корниленко (9-я минута), Георгий Зотов (23) и Кристиан Паскуато (64). У «Анжи» гол на счету Арсена Хубулова, который на 89-й минуте реализовал пенальти.

«Крылья» одержали первую победу в последних семи турах и с 20 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. «Анжи» имеет в своем активе 24 балла и располагается строчкой выше.

Следующий матч самарцы проведут дома 23 апреля против казанского «Рубина». «Анжи» днем ранее сыграет на выезде против грозненского «Терека».

15.04.2017 17:00 Зрители 4500 основной раунд: 23-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:3 Крылья Советов
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Александр Григорян Вадим Скрипченко
Голы
90′ Арсен Хубулов 8
8 Сергей Корниленко (А. Зуев) 9′
31 Георгий Зотов 23′
10 Кристиан Паскуато (Ж. Брюно) 64′
Составы
Давид Юрченко 1
15′ Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
Арсен Хубулов 8
Павел Яковлев 91
Гурам Тетрашвили 2
46′ Шамиль Асильдаров (к) 9
Александр Прудников 99
65′ Филипп Будковский 28
Павел Долгов 19
36′ Сергей Брызгалов 92
Аяз Гулиев 77
13 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
31 Георгий Зотов
6 Жозе Феррейра Надсон
40 Сергей Божин 89′
20 Срджан Мияйлович
19 Шелдон Бато
8 Сергей Корниленко (к)
29 Жанни Брюно 65′
11 Александр Глеб
27 Александр Зуев 90′
4 Иван Таранов
10 Кристиан Паскуато 84′
77 Сергей Ткачев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 2
14 Фолы 14
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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