«Крылья Советов» на выезде победили «Анжи»

Игра, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась победой самарской команды со счетом 3:1. Голы в составе «Крыльев» забили Сергей Корниленко (9-я минута), Георгий Зотов (23) и Кристиан Паскуато (64). У «Анжи» гол на счету Арсена Хубулова, который на 89-й минуте реализовал пенальти.

«Крылья» одержали первую победу в последних семи турах и с 20 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. «Анжи» имеет в своем активе 24 балла и располагается строчкой выше.

Следующий матч самарцы проведут дома 23 апреля против казанского «Рубина». «Анжи» днем ранее сыграет на выезде против грозненского «Терека».