«Ростов» установил рекорд по нулевым ничьим в РФПЛ

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Встреча состоялась в субботу, 15 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Дончане свели к нулевой ничьей пятый матч национального чемпионата подряд, установив рекорд. Предыдущее достижение — четыре безголевых ничьих кряду — принадлежало московскому «Торпедо» и было зафиксировано в 1999 году.