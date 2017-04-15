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15 апреля 2017, 19:54 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

«Ростов» установил рекорд по нулевым ничьим в РФПЛ

«Ростов» и московский ЦСКА не сумели забить голов в матче 23-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ), ростовчане установили рекорд турнира по нулевым ничьим. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ростов и московский ЦСКА не сумели забить голов в матче 23-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) ростовчане установили рекорд турнира по нулевым ничьим. Ростов свел к безголевой ничьей пятую подряд встречу РФПЛ. Предыдущее достижение — четыре безголевых ничьих — принадлежало московскому Торпедо. Увеличить
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Встреча состоялась в субботу, 15 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Дончане свели к нулевой ничьей пятый матч национального чемпионата подряд, установив рекорд. Предыдущее достижение — четыре безголевых ничьих кряду — принадлежало московскому «Торпедо» и было зафиксировано в 1999 году.

После 23 туров РФПЛ «Ростов» с 33 очками занимает 8-е место в таблице. ЦСКА набрал 44-е очко и идет на 2-й позиции, отставая от лидирующего «Спартака» на 7 очков. У красно-белых есть игра в запасе. 16 марта в рамках 23-го тура РФПЛ спартаковцы примут «Зенит», занимающий 3-е место с 43 очками.

15.04.2017 14:30 Зрители 15000 основной раунд: 23-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Иван Данильянц
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
62′ Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 20
46′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
80′ Алексей Ионов 11
Федор Чалов 63
73′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Бибрас Натхо 66
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 79′
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
84 Александр Гацкан (к) 84′
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз 77′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 66′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
2 Угловые 0
11 Фолы 8
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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