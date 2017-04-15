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15 апреля 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

Московский ЦСКА сыграл вничью с Ростовом со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Для Ростова этот матч стал пятым подряд в первенстве страны который завершился нулевой ничьей.  Увеличить
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© РИА "Новости"

ЦСКА и «Ростов» в субботу в Москве сыграли вничью — 0:0. После перерыва вместо Набабкина на поле вышел Георгий Щенников.

«(Замена произошла) По причине травмы. С уходом Набабкина у нас еще меньше стало атак левым флангом, к сожалению», — сказал Ганчаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».

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Эксперт: Арбитр должен был наказать Витиньо предупреждением за фол на Кудряшове

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Витиньо нарушил правила в столкновении с защитником «Ростова» Федором Кудряшовым, за что должен был получить желтую карточку от арбитра матча Кирилла Левникова. Об этом ТАСС заявил судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд.
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