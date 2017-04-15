Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»
Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
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ЦСКА и «Ростов» в субботу в Москве сыграли вничью — 0:0. После перерыва вместо Набабкина на поле вышел Георгий Щенников.
«(Замена произошла) По причине травмы. С уходом Набабкина у нас еще меньше стало атак левым флангом, к сожалению», — сказал Ганчаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».
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