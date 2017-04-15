Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29440699/
15 апреля 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Эксперт: Арбитр должен был наказать Витиньо предупреждением за фол на Кудряшове

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Витиньо нарушил правила в столкновении с защитником «Ростова» Федором Кудряшовым, за что должен был получить желтую карточку от арбитра матча Кирилла Левникова. Об этом ТАСС заявил судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд.

На 90-й минуте матча ЦСКА — Ростов Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил лицо Кудряшову эпизод остался без внимания Левникова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

В субботу ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0. На 90-й минуте матча Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил лицо Кудряшову. Эпизод остался без внимания Левникова. Позднее главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что у Кудряшова сломан нос.

«Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался», — поделился мнением Бартфельд.

После 23 матчей ЦСКА набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ростова» 33 балла после 23 игр и восьмая строчка.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на треке

Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова