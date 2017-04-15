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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. В середине первого тайма перехватил мяч у Азмуна, лишив того голевого момента. Это был единственный эпизод, в котором капитан армейцев немножко вспотел.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. На первых минутах проиграл борьбу Азмуну на фланге, позволив иранцу создать момент для партнера — Нобоа не попал в створ. В остальном был безупречен.

ВАСИН — 6,0. Пару раз прозевал подключения ростовских форвардов, но низкой оценки за это не заслужил.

ИГНАШЕВИЧ — 6,0. 500-й матч за армейцев провел на своем высоком уровне. Выигрывал единоборства, отбирал мячи, совершал перехваты и выносы.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Измотал Терентьева и оставил выжженную землю на правой бровке. Перед перерывом должен был открывать счет, но первый его удар из штрафной заблокировал Кудряшов, а повторный ликвидировал Медведев. Во втором тайме получил справедливую желтую карточку за жесткий фол на Гацкане, а в эндшпиле мог принести хозяевам победу, но не попал в створ головой.

ВЕРНБЛУМ — 6,0. Как обычно был цепок и настойчив. Но не всегда аккуратен: в первом тайме после контакта со шведом в армейской штрафной упал Ерохин, но пенальти назначен не был. В концовке бил головой из опасной позиции, но мяч полетел параллельно воротам.

ГОЛОВИН — 6,5. Старательно раскручивал армейские атаки на протяжении 90 минут. В конце первого тайма неплохо разыграл мяч с Витинью, но не попал в створ со средней дистанции, а чуть позже перехватил мяч на своей половине и создал самый опасный момент красно-синих до перерыва. Во втором тайме не снижал накала — в частности, на 63-й минуте разыгрался с Ионовым и пробил с линии штрафной в Нобоа.

НАБАБКИН — 6,0. В начале игры выручил партнеров — прибежал с фланга в центр и бросился под ноги Ерохину, не позволив тому пробить из выгодной позиции. Впереди был не так активен, как МариуФернандес.

ИОНОВ — 5,5. На пятой минуте опасно пробил из центра штрафной, а в конце первого тайма отправил мяч в ворота. Правда, в обоих случаях россиянин находился в положении «вне игры».

ВИТИНЬЮ — 5,5. Cо стартового свистка играл на непривычной позиции в глубине поля. С ролью распасовщика справился на «четверку» — не все его передачи добирались до адресата. Все время лез в родную атакующую стихию, но действовал не так остро, как в Краснодаре.

ОЛАНАРЕ — 5,5. Долго вкатывался в игру, но к концу первого тайма разгулялся: пробил в Медведева с близкого расстояния, затем протолкнул мяч на Ионова (тот забил из офсайда), а позже из площади ворот головой отправил мяч выше. На 40-й минуте опередил Наваса и послал мяч чуть мимо штанги. После перерыва выдохся и был заменен.

НАТХО — 6,0. Спустя секунды после выхода на замену решился на удар с лета, но мяч приземлился на трибунах. На 87-й минуте попал в створ, но Медведев легко решил проблему.

ЩЕННИКОВ — 6,0. Калачев реже стал подключаться к атакам во втором тайме — в этом в том числе заслуга Щенникова.

ЧАЛОВ — 5,5. Добавил свежести атаке, но не более того.

РОСТОВ

МЕДВЕДЕВ — 6,5. Стал героем первого тайма: сначала отразил удар Оланаре в упор, а перед перерывом не дал забить Мариу Фернандесу. Во втором тайме продолжал играть уверенно и принес «Ростову» заслуженную ничью.

КАЛАЧЕВ — 6,0. Ветеран в очередной раз выполнил гигантский объем работы на бровке. Неустанно подавал мячи как со «стандартов», так и во время позиционных атак.

МЕВЛЯ — 5,5. Время от времени терял позицию, но в целом существенных ошибок не допускал. Во втором тайме в дуэли со словенцем в штрафной «Ростова» упал Витинью, но арбитр промолчал.

СЕСАР НАВАС — 5,5. Лидер желто-синей обороны провел не лучший первый тайм. Не раз опаздывал за соперниками (например, в одном из эпизодов из-под испанца бил по воротам Оланаре), был не слишком эффективен в единоборствах. Во втором тайме стал играть лучше.

КУДРЯШОВ — 5,5. Не без помарок отыграл в обороне — в частности, проиграл верховую борьбу Оланаре в середине первого тайма. В концовке разбил нос до крови в столкновении с Витинью.

ТЕРЕНТЬЕВ — 5,0. Не смог ничего поделать с МариуФернандесом на своем фланге. С бровки Терентьева нередко проходили опасные передачи в штрафную’Ростова.

ГАЦКАН — 6,0. Все-таки не обошелся без предупреждения, хотя в целом играл чисто. В очередной раз один лучших в команде по числу выигранных единоборств.

НОБОА — 6,5. Один из лучших в составе «Ростова». Постоянно отбирал мячи в центре поля, бил по воротам и даже ложился под мяч — именно эквадорец заблокировал опасный удар Головина.

ЕРОХИН — 5,5. Пытался навязать борьбу армейцам, но в большинстве случаев уступал. Сосредоточился на черновой работе.

ПОЛОЗ — 5,0. Был съеден плотной обороной ЦСКА. Тщетно пытался выбраться из ее пут и даже ни разу не пробил по воротам.

АЗМУН — 6,0. Постоянно перемещался по периметру поля и искал свободное пространство в плотной армейской обороне. Иногда получалось: в дебюте создал момент для Нобоа, а в середине первого тайма получил верховую передачу в штрафной, но иранца на мгновение опередил Акинфеев.

МОГИЛЕВЕЦ — 5,5. Отправился на левый фланг после замены и пару раз исполнил неплохие подачи.

ДЕВИЧ — 5,0. Не усилил атаку «Ростова», но помог при обороне в концовке.