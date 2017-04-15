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Скучновато. К сожалению, пока ЦСКА не может найти замену ушедшим нападающим — Думбия, Мусе.

Оланаре, Витиньо вроде тоже умелые ребята, но КПД их действий очень мал. Все, что создал ЦСКА, это не креатив армейской атаки, это ошибки «Ростова». Зато гостям ЦСКА вообще ничего не дал создать. Оборона обеих команд сыграла очень надежно.

Видимо, в нашей стране пришла эпоха защитного футбола. Давно понял для себя, что футбол развивается по спирали. Когда в мире начинают доминировать команды, играющие в атаку, например, «Реал», «Барселона», то это активизирует защитные команды — вроде «Ювентуса», «Атлетико». Для России яркий пример — «Ростов».

Эти команды находят пути, как с меньшими ресурсами, побеждать фаворитов. Это в свою очередь вновь мобилизует атакующие команды. Так с переменным успехом и идет борьба двух философий.

Наглядевшись на успехи «Ростова», многие клубы РФПЛ стали применять эту модель. Очень многие научились неплохо защищаться. Даже посмотрите, о чем мы пишем перед играми? О том, кто и сколько выпустит защитников. Мы не анализируем, кто и как будет играть в атаке, потому что большинство нацелены только на разрушение.

Очень хороший матч провел Игнашевич. Пусть он потерял скорость, но опыт и пониманием предмета у него просто на сумасшедшем уровне. Кстати, недавно он приходил в передачу «Тотальный разбор» к Карпину и Гутцайту. Знаете, и я увидел очень хорошего тренера. Игнашевич настолько умно говорил про различные схема, про то, как играет «Тоттенхэм», другие команды. Мне, как эксперту, было очень интересно его слушать. Но, к сожалению, рядом сидел Карпин и просто не давал Игнашевичу говорить. Ведущий задает вопросы, а отвечал на них все время Карпин. Но, как бы там ни было, Игнашевич порадовал. Из него должен получиться сильный тренер.

«Ростову» заметно не хватает эмоций. Весна выдалась для команды очень насыщенной — яркие матчи в еврокубках, поездка на «Олд Траффорд». А теперь нужно вернуться в быт. Снова играть в РФПЛ порой при полупустых трибунах. Это, конечно, не добавляет вдохновения.

Вот и выглядят атакующие игроки не так, как могут. Потому что в защите можно играть на одном мастерстве, без эмоций. А в атаке обязательно нужен задор, кураж. Этого ростовчанам не хватает.

Но, тем не менее, у них по-прежнему лучшая защита в РФПЛ — они ни разу этой весной не пропустили в чемпионате. Поэтому с нетерпением жду матча со «Спартаком», у которого сейчас, несомненно, лучшая атака в России.

И еще: этот ЦСКА стали называть теневым фаворитом чемпионата. Мол, может, догнать. Но игра против «Ростова» убедила — ЦСКА не конкурент в борьбе за чемпионство. Слишком большие проблемы с атакой.