Гончаренко в шаге от тренерского рекорда ЦСКА

Белорусский специалист стал третьим тренером армейского клуба, который не потерпел в шести дебютных встречах чемпионата России ни одного поражения.

В 2002 году так же стартовал Валерий Газзаев (+5=1−0), а два года спустя Артур Жорже (+2=4−0). Любопытно, что в матче со своим бывшим клубом — «Уфой» — Гончаренко может установить рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА, так как Газзаев и Жорже свои седьмые матчи проиграли. (Кирилл БУРДАКОВ).