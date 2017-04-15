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15 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гончаренко в шаге от тренерского рекорда ЦСКА

В шести первых матчах под руководством Виктора Гончаренко ЦСКА одержал три победы и трижды сыграл вничью.

Белорусский специалист стал третьим тренером армейского клуба, который не потерпел в шести дебютных встречах чемпионата России ни одного поражения.

В 2002 году так же стартовал Валерий Газзаев (+5=1−0), а два года спустя Артур Жорже (+2=4−0). Любопытно, что в матче со своим бывшим клубом — «Уфой» — Гончаренко может установить рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА, так как Газзаев и Жорже свои седьмые матчи проиграли. (Кирилл БУРДАКОВ).

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