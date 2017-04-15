Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29440590/
15 апреля 2017, 17:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кириченко: Если бы точно знали, почему не забиваем, у нас не было бы проблем

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о гостевом матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0), а также о безголевой серии команды.

Донская команда не забивает в пяти последних матчах чемпионата страны. При этом все эти игры завершались с одинаковым счётом — 0:0.

«Если бы мы точно знали, почему не забиваем, то у нас не было бы никаких проблем. Это очень тонкий вопрос. Сегодня у нас почти не было хороших моментов. В прошлых играх мы были ближе к голу. Сегодня очень надёжно сыграла оборона. Особо опасных моментов у ЦСКА не было.

Перед матчем со “Спартаком” у нас нет никакого психологического барьера. Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Мы будем бороться. И со “Спартаком” будем играть. Ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем. Нужно отметить, что в обороне мы действуем удачно», — передаёт слова Кириченко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!