Кириченко: Если бы точно знали, почему не забиваем, у нас не было бы проблем

Донская команда не забивает в пяти последних матчах чемпионата страны. При этом все эти игры завершались с одинаковым счётом — 0:0.



«Если бы мы точно знали, почему не забиваем, то у нас не было бы никаких проблем. Это очень тонкий вопрос. Сегодня у нас почти не было хороших моментов. В прошлых играх мы были ближе к голу. Сегодня очень надёжно сыграла оборона. Особо опасных моментов у ЦСКА не было.



Перед матчем со “Спартаком” у нас нет никакого психологического барьера. Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Мы будем бороться. И со “Спартаком” будем играть. Ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем. Нужно отметить, что в обороне мы действуем удачно», — передаёт слова Кириченко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.