ЦСКА — «Ростов»: не помогли ни кровь, ни пот, ни слезы
Чемпион и
вице-чемпион России не выявили победителя и, несмотря на набранные очки, еще на шаг отдалились от решения задач на сезон.
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НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК
Встреча двух лучших команд предыдущего чемпионата страны за шумом и гамом вокруг гвоздя 23-го тура осталась
Помимо безголевой серии
Пытаясь разубедить в этом и фортуну, и самих себя, гости решили с первых минут заиграть активно и завладеть преимуществом — не в пример привычной манере долго ждать и резко жалить. До середины первого тайма ЦСКА выбирался через половину поля крайне редко и без пользы: прессинг ростовчан не позволял им ни разбежаться, ни прицельно отдать передачу, ни, тем более, принять ее. Акинфееву, впрочем, занятия так и не нашлось — к голевым моментам это не привело, только к картинному падению Ерохина в штрафной после единоборства с Вернблумом. Ну да вратарь армейцев хотя бы изредка касался мяча, тогда как его
ГОЛОВИН ВСЕМУ ГОЛОВА
А сразу после 30-й минуты ЦСКА едва не забил два гола — и оба раза, что называется, «на дурака». В первом случае после подачи Головина и выноса мяч срикошетил о Сесара Наваса, свечкой по дуге вернулся к воротам, опустившись на угол вратарской, и пока Мевля соображал, бежать или падать от воздушной тревоги, африканский нападающий лихо подскочил к мячу и незатейливо пробил в живот Медведеву. Через минуту целая вереница рикошетов, когда Игнашевич врезал по стенке со штрафного (заслужил его тоже Головин), обезоружила всю ростовскую оборону и мяч улиткой прополз мимо нее в дальний угол — но по дороге его подтолкнул забравшийся в офсайд Ионов.
Головин и в других акциях армейцев выступал заводилой, полноправно дирижировал их игрой, и все же, при всех его способностях, чувствовалось, что чемпионам не хватает в центре поля изысканности и драйва, которые обеспечивал Дзагоев. Возвращения Алана в строй ждали уже в этой встрече, но, видно, до конца он восстановиться не успел, и тренеры рисковать не стали — полузащитника не оказалось даже в запасе. Ознакомление со списком резервистов, кстати, привело к любопытному наблюдению: в положении, годами присущем ЦСКА, теперь оказался «Ростов», чей стартовый состав даже и угадывать не нужно — он стабилен как швейцарский банк, а на скамейке почти нет никого для усиления. Тогда как Гончаренко еще неделю назад уведомил, что в его распоряжении достаточно сильных игроков, чтобы не горевать над каждой потерей, а при необходимости может подключиться, не испортив обедни, и талантливая молодежь. Правильное замечание, характеризующее правильного тренера.
НОБОА ПОРАБОТАЛ ВРАТАРЕМ
Несмотря на то, что 14 из 22 футболистов, включая опорных хавбека и вратарей, были озадачены, прежде всего, оборонительными функциями, игра и втором тайме не закрылась. ЦСКА, оживившись, теперь атаковал больше, «Ростов», выяснив намерения соперника и определив, что тот настроен решительно, счел за благо взять себе «второй номер» и переключиться на контратакующий режим. Крупные силы, стягивавшиеся с обеих сторон на подступы к своим штрафным, призваны были не высушить футбол до черствых
В середине второго тайма оба соперника, можно сказать, синхронно, а точнее — последовательно, друг за дружкой — перестроились, убрав из структуры по одному форварду и добавив по одному хавбеку. В центре поля игра стала гуще и вместе с тем разредилась: за счет дополнительного человека обе команды стали преодолевать эту зону быстрее. Было заметно, что, считая ничью меньшим злом, чем проигрыш — по той бесспорной логике, что 1 больше, чем 0, — они все же хотят выиграть, ведь всякая осечка для них сейчас необратима и отдаляет от цели. В эти минуты ЦСКА показал весь свой чемпионский дух и был, конечно, гораздо ближе к успеху. После проникающего паса Игнашевича и навеса неугомонного Головина
В итоге — 0:0, к которым так и напрашиваются «увы». Армейцы упустили еще один шанс сократить отрыв от «Спартака», хотя «Зенит» в споре за второе место пока опередили. «Ростов» же, прервав, наконец, череду поражений от ЦСКА в столице, снова не забил и не выиграл, словно забыл, как это делается, и
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