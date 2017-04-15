НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК

Встреча двух лучших команд предыдущего чемпионата страны за шумом и гамом вокруг гвоздя 23-го тура осталась где-то на заднем плане, чуть ли не на разогреве. Между тем турнирной значимостью она отнюдь не была отделена. ЦСКА еще не потерял надежду настичь лидера и ведет заочный спор с «Зенитом» за место в Лиге чемпионов. «Ростов» тоже мечтает о новом походе по футбольной Европе, а это осуществимо для него только с четвертой строки в таблице, до которой еще нужно дотянуться. В таком методичном ритме набора очков, как в последнее время, — ничья за ничьей без забитых мячей — проделать это будет нелегко: конкуренты дончан хоть изредка, да выигрывают.

Помимо безголевой серии вице-чемпионов России могла тревожить и другая статистическая напасть: с 2009 года они неизменно проигрывали армейцам в Москве. И хотя футболисты и тренеры не придают подобной арифметике фатального значения — она их скорее раззадоривает, — существует же еще такое понятие как «неудобный соперник», а мимо этого фактора уже никак не пройти. ЦСКА на своем поле для «Ростова» именно что неудобен, в каком бы состоянии и под чьим бы управлением он ни был.

Пытаясь разубедить в этом и фортуну, и самих себя, гости решили с первых минут заиграть активно и завладеть преимуществом — не в пример привычной манере долго ждать и резко жалить. До середины первого тайма ЦСКА выбирался через половину поля крайне редко и без пользы: прессинг ростовчан не позволял им ни разбежаться, ни прицельно отдать передачу, ни, тем более, принять ее. Акинфееву, впрочем, занятия так и не нашлось — к голевым моментам это не привело, только к картинному падению Ерохина в штрафной после единоборства с Вернблумом. Ну да вратарь армейцев хотя бы изредка касался мяча, тогда как его партнеры-форварды Ионов и Оланаре смотрели на происходящее в основном со стороны.

ГОЛОВИН ВСЕМУ ГОЛОВА

А сразу после 30-й минуты ЦСКА едва не забил два гола — и оба раза, что называется, «на дурака». В первом случае после подачи Головина и выноса мяч срикошетил о Сесара Наваса, свечкой по дуге вернулся к воротам, опустившись на угол вратарской, и пока Мевля соображал, бежать или падать от воздушной тревоги, африканский нападающий лихо подскочил к мячу и незатейливо пробил в живот Медведеву. Через минуту целая вереница рикошетов, когда Игнашевич врезал по стенке со штрафного (заслужил его тоже Головин), обезоружила всю ростовскую оборону и мяч улиткой прополз мимо нее в дальний угол — но по дороге его подтолкнул забравшийся в офсайд Ионов.

Головин и в других акциях армейцев выступал заводилой, полноправно дирижировал их игрой, и все же, при всех его способностях, чувствовалось, что чемпионам не хватает в центре поля изысканности и драйва, которые обеспечивал Дзагоев. Возвращения Алана в строй ждали уже в этой встрече, но, видно, до конца он восстановиться не успел, и тренеры рисковать не стали — полузащитника не оказалось даже в запасе. Ознакомление со списком резервистов, кстати, привело к любопытному наблюдению: в положении, годами присущем ЦСКА, теперь оказался «Ростов», чей стартовый состав даже и угадывать не нужно — он стабилен как швейцарский банк, а на скамейке почти нет никого для усиления. Тогда как Гончаренко еще неделю назад уведомил, что в его распоряжении достаточно сильных игроков, чтобы не горевать над каждой потерей, а при необходимости может подключиться, не испортив обедни, и талантливая молодежь. Правильное замечание, характеризующее правильного тренера.

НОБОА ПОРАБОТАЛ ВРАТАРЕМ

Несмотря на то, что 14 из 22 футболистов, включая опорных хавбека и вратарей, были озадачены, прежде всего, оборонительными функциями, игра и втором тайме не закрылась. ЦСКА, оживившись, теперь атаковал больше, «Ростов», выяснив намерения соперника и определив, что тот настроен решительно, счел за благо взять себе «второй номер» и переключиться на контратакующий режим. Крупные силы, стягивавшиеся с обеих сторон на подступы к своим штрафным, призваны были не высушить футбол до черствых нулей-баранок, не выхолостить из него остроту, а придать игровому порядку строгости и надежности, что одновременно поднимает и качество атак, ведь бастионы иначе, как хитростью, не возьмешь. И в таких условиях Головин мог отличиться, когда сместился в центр штрафной, взглянул в прицел и хлестко врезал — но Нобоа, который постарше и пока похитрее, все предугадал и успел лечь под мяч.

В середине второго тайма оба соперника, можно сказать, синхронно, а точнее — последовательно, друг за дружкой — перестроились, убрав из структуры по одному форварду и добавив по одному хавбеку. В центре поля игра стала гуще и вместе с тем разредилась: за счет дополнительного человека обе команды стали преодолевать эту зону быстрее. Было заметно, что, считая ничью меньшим злом, чем проигрыш — по той бесспорной логике, что 1 больше, чем 0, — они все же хотят выиграть, ведь всякая осечка для них сейчас необратима и отдаляет от цели. В эти минуты ЦСКА показал весь свой чемпионский дух и был, конечно, гораздо ближе к успеху. После проникающего паса Игнашевича и навеса неугомонного Головина чуть-чуть не попал в дальний угол Мариу Фернандес. Выстрел Чалова с полулета снова принял на себя ростовский эквадорец. С ударом Натхо с линии штрафной, который уже и Нобоа не мог накрыть, здорово справился Медведев. Не обошлось и без крови: Витинью в верховой борьбе нечаянно зарядил локтем по лицу Кудряшову — в чисто игровом эпизоде, что и рассудил, не поддавшись эмоциональным нападкам дончан Левников. А последний шанс получил все же «Ростов», но, видно, слишком устал и «стандарт» из глубины поля выполнил плохо.