Оланаре: ЦСКА в матче с «Ростовом» не хватило везения, чтобы забить

«Мы делали всё, что могли. Хорошо работали, играли, но не хватило везения, чтобы забить. Мы создаём моменты, но реализовать их не можем. Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, поэтому мы сделали акцент на атакующий потенциал. Появились сразу я и Ионов и Витиньо под нами», — передаёт слова Оланаре корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.