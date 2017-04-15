Оланаре: ЦСКА в матче с «Ростовом» не хватило везения, чтобы забить
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился впечатлениями от домашнего матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«Мы делали всё, что могли. Хорошо работали, играли, но не хватило везения, чтобы забить. Мы создаём моменты, но реализовать их не можем. Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, поэтому мы сделали акцент на атакующий потенциал. Появились сразу я и Ионов и Витиньо под нами», — передаёт слова Оланаре корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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