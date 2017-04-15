Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку «Ростова» Кудряшову

В субботу ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. На 90-й минуте матча нападающий столичной команды Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил нос Кудряшову. Эпизод остался без внимания Левникова. Позднее главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что у Кудряшова сломан нос.

«Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит (контрольно-квалификационная) комиссия», — заявил Будогосский.

После 23 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ростова» 33 балла после 23 матчей и восьмая строчка.