Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29440443/
15 апреля 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку «Ростова» Кудряшову

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Травма защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА и последующая на нее реакция арбитра Кирилла Левникова станет предметом разбирательств контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.

В субботу ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. На 90-й минуте матча нападающий столичной команды Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил нос Кудряшову. Эпизод остался без внимания Левникова. Позднее главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что у Кудряшова сломан нос.

«Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит (контрольно-квалификационная) комиссия», — заявил Будогосский.

После 23 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ростова» 33 балла после 23 матчей и восьмая строчка.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

"Ювентус" обыграл "Пескару" и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на треке