Тошич пропустил матч ЦСКА с «Ростовом» из-за температуры
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура российской
Премьер-Лиги рассказал о причине отсутствия в заявке на игру сербского полузащитника Зорана Тошича.
«Что с Тошичем? Он болен. Не травма, температура. Думаю, в следующем матче сможет сыграть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В текущем сезоне РФПЛ Тошич принял участие в 19 матчах за ЦСКА, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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