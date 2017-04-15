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15 апреля 2017, 17:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тошич пропустил матч ЦСКА с «Ростовом» из-за температуры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о причине отсутствия в заявке на игру сербского полузащитника Зорана Тошича.

«Что с Тошичем? Он болен. Не травма, температура. Думаю, в следующем матче сможет сыграть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В текущем сезоне РФПЛ Тошич принял участие в 19 матчах за ЦСКА, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Футболист ЦСКА Набабкин получил травму в матче с «Ростовом»

Причиной замены защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина в перерыве матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) стала травма, которую получил игрок, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
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