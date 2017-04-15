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15 апреля 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Иван Данильянц: У Кудряшова перелом носовой перегородки

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против ЦСКА (0:0).

— Игры ЦСКА и Ростова всегда прохоlят в борьбе. Обе команды очень хотели победить. В первом тайме до 30-й минуты все было по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, но не смогли ничего из этого извлечь. После — хозяева перехватили инициативу и у наших ворот было много моментов.

— Не обошлось и без травм. Кудряшов получил перелом носовой перегородки из-за удара Витиньо. Все это осталось без внимания арбитра. Получилось, что мы играли в меньшинстве и соперник имел преимущество, — сказал Данильянц.

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