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15 апреля 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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Для «Ростова» этот матч стал пятым подряд в первенстве страны, который завершился нулевой ничьей. Армейцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении 11 матчей, ростовчане — семь игр кряду, шесть из которых завершились нулевой ничьей, а еще одна — разгромной победой над «Томью» со счетом 6:0.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел свой 500-й матч в составе красно-синих. Он стал вторым футболистом клуба после вратаря Игоря Акинфеева, достигшим данной отметки. Также 37-летний защитник является рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России (459).

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 44 очка и за семь туров до конца чемпионата проигрывая семь баллов лидеру первенства московскому «Спартаку», который в воскресенье проведет дома матч с идущим третьим санкт- петербургским «Зенитом». «Ростов» с 33 очками идет восьмым.

В следующем туре ЦСКА 21 апреля в гостях сыграет с «Уфой», «Ростов» на следующий день на своем поле примет «Спартак».

15.04.2017 14:30 основной раунд: 23-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Иван Данильянц
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
62′ Мариу Фернандес 2
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Понтус Вернблум 3
Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 20
46′ Кирилл Набабкин 14
Георгий Щенников 42
80′ Алексей Ионов 11
Федор Чалов 63
73′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Бибрас Натхо 66
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 79′
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
84 Александр Гацкан (к) 84′
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз 76′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 66′
18 Павел Могилевец
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
2 Угловые 0
11 Фолы 8
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Футболист ЦСКА Дзагоев вернется на поле в матче с «Уфой»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев примет участие в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с «Уфой». Об этом главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил в эфире телеканала «Наш Футбол».
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