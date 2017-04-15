ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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Для «Ростова» этот матч стал пятым подряд в первенстве страны, который завершился нулевой ничьей. Армейцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении 11 матчей, ростовчане — семь игр кряду, шесть из которых завершились нулевой ничьей, а еще одна — разгромной победой над «Томью» со счетом 6:0.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел свой 500-й матч в составе красно-синих. Он стал вторым футболистом клуба после вратаря Игоря Акинфеева, достигшим данной отметки. Также 37-летний защитник является рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России (459).

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 44 очка и за семь туров до конца чемпионата проигрывая семь баллов лидеру первенства московскому «Спартаку», который в воскресенье проведет дома матч с идущим третьим санкт- петербургским «Зенитом». «Ростов» с 33 очками идет восьмым.

В следующем туре ЦСКА 21 апреля в гостях сыграет с «Уфой», «Ростов» на следующий день на своем поле примет «Спартак».