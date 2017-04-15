Сухая серия вратаря «Ростова» Медведева в РФПЛ достигла 682 минут
Вратарь «Ростова» Никита Медведев сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) и не пропускает в текущем первенстве на протяжении вот уже 682 минут.
Последний раз голкипер пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже семь сухих матчей кряду.
Рекордная сухая серия нынешнего сезона РФПЛ на данный момент принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, который не пропускал 764 минуты.
Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.
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