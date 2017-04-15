Кудряшов после матча с ЦСКА: Нос ломают, и даже штрафной не ставят
Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов после гостевого матча 23-го тура российской
Премьер-Лиги с ЦСКА был недоволен судейством.
«Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», — сказал Кудряшов, заходя в раздевалку, сообщает корреспондент «Чемпионата». При этом футболист выбил дверь.
Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА», завершилась вничью со счётом 0:0.
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