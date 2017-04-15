Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29440235/
15 апреля 2017, 16:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кудряшов после матча с ЦСКА: Нос ломают, и даже штрафной не ставят

Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов после гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА был недоволен судейством.

«Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры», — сказал Кудряшов, заходя в раздевалку, сообщает корреспондент «Чемпионата». При этом футболист выбил дверь.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА», завершилась вничью со счётом 0:0.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!