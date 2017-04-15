Гончаренко: Предпосылок забить у ЦСКА было достаточно, но этого не хватило

«Для того, чтобы забить “Ростову”, нужно соблюдать определённые атакующие действия. Предпосылок, чтобы забить, у нас было достаточно, но этого, к сожалению, не хватило. Если бы выиграли, у нас было бы гораздо больше шансов, а сейчас надо не только побеждать в следующих матчах, но и смотреть, как будут играть наши соперники», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».