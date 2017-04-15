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15 апреля 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» в концовке вырвал победу в матче молодёжного первенства с «Зенитом»

В матче 23-го тура молодёжного первенства России в Москве встречались «Спартак» и «Зенит».

Красно-белые вышли вперёд на 37-й минуте, когда отличился Фэшн Сакала. Отыграться сине-бело-голубые сумели на 57-й минуте — счёт сравнял Александр Еловских. Победу хозяева принёс точный удар Борис Цыганков на второй компенсированной минуте.

В другом матче тура «Локомотив» в Туле со счётом 2:0 победил «Арсенал». Дубль у «железнодорожников» оформил Ислам Вагабов.

Вничью завершились матчи «Оренбург» — «Терек» (0:0), «Анжи» — «Крылья Советов» (1:1) и «Урал» — «Томь» (0:0). «Рубин» со счётом 2:1 победил «Краснодар».

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