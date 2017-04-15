«Спартак» в концовке вырвал победу в матче молодёжного первенства с «Зенитом»
В матче 23-го тура молодёжного первенства России в Москве встречались «Спартак» и «Зенит».
В другом матче тура «Локомотив» в Туле со счётом 2:0 победил «Арсенал». Дубль у «железнодорожников» оформил Ислам Вагабов.
Вничью завершились матчи «Оренбург» — «Терек» (0:0), «Анжи» — «Крылья Советов» (1:1) и «Урал» — «Томь» (0:0). «Рубин» со счётом 2:1 победил «Краснодар».
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