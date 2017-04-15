Данни: У меня нет обид на Промеса
Капитан и полузащитник «Зенита» Мигел Данни в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, что не держит обиды на полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, в столкновении с которым год назад он получил травму крестообразных связок и был вынужден пропустить длительный срок.
«Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о
Не возникало ли желание бросить футбол
На вопрос не появилось ли у него подсознательного страха единоборств после третий травмы «крестов», 33-летний Данни ответил так: «Нет, я просто не могу позволить страху победить меня. В каждом матче выхожу на поле с мыслями выложиться на сто процентов ради победы».
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