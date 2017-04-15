Данни: У меня нет обид на Промеса

«Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чём-то другом.



Не возникало ли желание бросить футбол из-за травм? Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить её таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться», — поведал Данни.



На вопрос не появилось ли у него подсознательного страха единоборств после третий травмы «крестов», 33-летний Данни ответил так: «Нет, я просто не могу позволить страху победить меня. В каждом матче выхожу на поле с мыслями выложиться на сто процентов ради победы».