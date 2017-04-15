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15 апреля 2017, 16:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Крыльев Советов» на матч 23-го тура РФПЛ, который пройдёт в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».

Стали известны стартовые составы <span class=error>Анжи</span> и Крыльев Советов на матч 23-го тура <span class=error>РФПЛ</span> который пройдёт в Каспийске на стадионе <span class=error>Анжи</span>-Арена. Увеличить
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«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Тутрашвили, Брызгалов, Яковлев, Хубулов, Будковский, Асильдаров.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Бато, Божин, Зотов, Паскуато, Мияйлович, Зуев, Бруно, Корниленко.

Анжи
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