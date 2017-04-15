Дубль Яковлева принес ФК «Рубин» победу над «Краснодаром» в молодежном первенстве
Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче 23-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:1. В составе «Рубина» дубль сделал Михаил Яковлев (33-я и 87-я минута), забивший второй гол с пенальти. У «Краснодара» отличился Иван Игнатьев (81).
Матч основных составов команд состоится в субботу в Казани и начнется в 19:30 мск.
В других матчах молодежного первенства зафиксированы следующие результаты:
«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1,
«Урал» (Екатеринбург) — «Томь» (Томск) — 0:0.
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