Дубль Яковлева принес ФК «Рубин» победу над «Краснодаром» в молодежном первенстве

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:1. В составе «Рубина» дубль сделал Михаил Яковлев (33-я и 87-я минута), забивший второй гол с пенальти. У «Краснодара» отличился Иван Игнатьев (81).

Матч основных составов команд состоится в субботу в Казани и начнется в 19:30 мск.

В других матчах молодежного первенства зафиксированы следующие результаты:

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1,

«Урал» (Екатеринбург) — «Томь» (Томск) — 0:0.