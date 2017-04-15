Прядкин: РФПЛ не видит ничего особенного в введении внесоревновательного допинг-контроля
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) не видит никаких проблем в введении внесоревновательного допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
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В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному
«Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, — прокомментировал ситуацию Прядкин. — Было указание Минспорта и РФС представить места и сроки тренировочных сборов для того, чтобы специалисты могли приехать в любое время и взять пробы. Но ведь и раньше к нам приезжали и брали пробы, ничего сверхъестественного в этом нет».
«Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги — прим. ТАСС) информированы про запрещенные препараты. Если соответствующие международные организации вносят
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