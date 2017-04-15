Прядкин: РФПЛ не видит ничего особенного в введении внесоревновательного допинг-контроля

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В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю. Тестирование будет осуществлять Британское антидопинговое агентство (ЮКАД).

«Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, — прокомментировал ситуацию Прядкин. — Было указание Минспорта и РФС представить места и сроки тренировочных сборов для того, чтобы специалисты могли приехать в любое время и взять пробы. Но ведь и раньше к нам приезжали и брали пробы, ничего сверхъестественного в этом нет».