Петржела: В нынешнем «Зените» в основном играют на себя, а не на команду

«Честно скажу, за чемпионатом России пристально не слежу. Так, смотрю раз в неделю, если получится. Сейчас в “Зените” нет тех ребят, которые были при мне, а игра иностранцев мне не нравится. Их сейчас там так много… А питерские ребята играют очень мало. В чём отличие моего “Зенита” от нынешнего? Мы играли в скоростной, атакующий, быстрый футбол, а сейчас… Много техники, но игра медленная. Футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя.



Да и политика сейчас такая, что ни одного молодого воспитанника в команде нет. Мне это непонятно. В таком большом городе, как Питер, очень много хороших молодых игроков. Но где им играть, если они в “Зените” не могут себя проявить? А когда русские ребята не играют — это очень плохо и для чемпионата, и для сборной», — поведал Петржела.