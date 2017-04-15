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15 апреля 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Петржела: В нынешнем «Зените» в основном играют на себя, а не на команду

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой высказал мнение о петербургской команде.

«Честно скажу, за чемпионатом России пристально не слежу. Так, смотрю раз в неделю, если получится. Сейчас в “Зените” нет тех ребят, которые были при мне, а игра иностранцев мне не нравится. Их сейчас там так много… А питерские ребята играют очень мало. В чём отличие моего “Зенита” от нынешнего? Мы играли в скоростной, атакующий, быстрый футбол, а сейчас… Много техники, но игра медленная. Футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя.

Да и политика сейчас такая, что ни одного молодого воспитанника в команде нет. Мне это непонятно. В таком большом городе, как Питер, очень много хороших молодых игроков. Но где им играть, если они в “Зените” не могут себя проявить? А когда русские ребята не играют — это очень плохо и для чемпионата, и для сборной», — поведал Петржела.

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