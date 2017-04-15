Семак не может победить пятый матч подряд

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

До отчетного поединка пермяки в этом чемпионате пропустили на своем поле лишь один мяч. Уфимцы, в свою очередь, мастера игры в гостях, где они набрали значительную часть очков и в семи турах сохранили свои ворота на замке. Взламывать их Гаджи Гаджиев отправил новый тандем форвардов, поменяв игравших в Самаре Гасилина и Салугина на Бодула и Прокофьева, чья настырность после перерыва и спасла хозяев от поражения, тогда как первая половина прошла по сценарию «Уфы».

Беленов, выручив при коварном рикошете при ударе Огуде, надолго остался без работы, а стоило гостям огрызнуться, как Хомичу пришлось вытягивать из-под перекладины мяч, посланный в цель активным Обляковым. Главным же оружием уфимцев стали угловые, исполняя которые Стоцкий закручивал мяч в створ ворот. И если с первой подачей голкипер справился, то во втором случае в тупик его поставил Гол, после точного удара в прошлом туре поразивший уже не чужие, а собственные ворота.

Во втором тайме начались футбольные шахматы. Гаджиев менял невезучего польского хавбека на третьего форварда Гасилина, и выпускал на поле умеющих обострить игру на флангах Балановича с Костюковым. Сергей Семак, напротив, бетонировал щели в оборонительных порядках. Сохраняя изначальную схему, он менял созидателей на умеющих защищаться исполнителей. Казалось, удар Прокофьева в перекладину так и останется единственным шансом «Амкара», а вынесший мяч с линии пустых ворот Живоглядов деморализует уральцев. Однако ошибка Пуцко, выбившего мяч не в сторону, а точно на ногу Бодулу оказалась для «Уфы» роковой.

ЦИФРЫ

4 очка в этом сезоне принесли пермякам голы отличившегося в третий раз Бодула.

4 тура не знают побед «Амкар» и «Уфа», причем уральцы в третий раз подряд сыграли вничью.

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Не можем быть довольны результатом и игрой. В первом тайме играли лучше, во втором — хуже. Разберемся, почему допустили ошибки. Расстроены результатом.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»: