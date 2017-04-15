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15 апреля 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев вернется на поле в матче с «Уфой»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев примет участие в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с «Уфой». Об этом главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил в эфире телеканала «Наш Футбол».

Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра 28 марта в матче сборной России с командой Бельгии. Увеличить
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26-летний Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра 28 марта в домашнем товарищеском матче сборной России с командой Бельгии (3:3), после чего не выходил на поле.

«В следующем матче Дзагоев точно выйдет на поле», — сказал Гончаренко перед домашней игрой 23-го тура с «Ростовом».

После 22-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 43 очка. Отставание от лидера первенства, столичного «Спартака», составляет восемь очков.

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