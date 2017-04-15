5 спартаковцев, которых фанаты «Зенита» не любят больше всего

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Сергей ШВЕЦОВ

Эта история случилась задолго до того, как «Спартак» и «Зенит» стали по-настоящему принципиальными соперниками. В начале 80-х командам по сути было нечего делить — в Ленинграде только начали строить коллектив, который возьмет золотые медали в 1984 году, а в красно-белой части Москвы всю негативную энергию тратили на противостояние с ЦСКА и киевским «Динамо».

Швецов сыграл заметную роль в рывке команды Юрия Морозова в бронзовым медалям в сезоне-1980, поклялся в верности «Зениту», а вскоре… перешел в «Спартак». На Неве полузащитника мгновенно предали анафеме — исключили из комсомола и лишили звания мастера спорта. А болельщики сине-бело-голубых сочинили про Швецова малоприятную кричалку, которая исполнялась во время каждого матча против «Спартака» в середине 80-х.

Егор ТИТОВ

В конце 90-х — начале 2000-х «Спартак» окончательно превратился в главный раздражитель для Петербурга. Александр Кержаков до сих пор вспоминает, как болельщики напутствовали его на дебютный сезон: «Вы, главное, “Спартак” обыграйте — все остальное простим!». Неудивительно, что лидер того «Спартака» стал главной мишенью для фанатов «Зенита». Каждое падение Титова расценивалось как симуляция, а уж если дело происходило в штрафной площади и назначался пенальти, негодование просто зашкаливало. Летом 2001 года на поле «Петровского» прорвался болельщик и устроил погоню за Станиславом Сухиной, показавшим на «точку» после падения Титова.

МОЦАРТ

Жестких и неуступчивых опорников любят только партнеры по команде. Даже свои болельщики порой обвиняют таких футболистов в «деревянности». Что уж говорить о соперниках, которых футболисты типа Моцарта самозабвенно лупят по ногам. Бразильцу не посвящали персональных ругательных кричалок и не рисовали для него баннеров, но свою долю негодующего свиста от трибун «Петровского» он получал регулярно.

Владимир БЫСТРОВ

В топе самых ненавидимых фанатами «Зенита» игроков «Спартака» Владимир Быстров занимает первое место с огромным отрывом. Вся его история — прекрасная иллюстрация постулата о том, что от любви до ненависти один шаг. Летом 2005-го полузащитник по воле Властимила Петржелы был продан в «Спартак» и из любимца трибун мгновенно превратился во «врага номер один». А уж когда Быстров раздал пару резких интервью, негодование перешло все границы. Правда регулярная обструкция только подстегивала игрока — редкий матч против «Зенита» обходился без гола Быстрова или пенальти, назначенного за снос полузащитника.

Летом 2009 года он вернулся в Петербург и оказалось, что путь от ненависти до любви гораздо более долгий — Быстрова прокляли фанаты «Спартака», а зенитовский «вираж» так и не простил. Почти год каждой домашний матч сине-бело-голубых превращался в кошмар для полузащитника.

Денис ГЛУШАКОВ