5 спартаковцев, которых фанаты «Зенита» не любят больше всего
Рассказываем об игроках «Спартака», которым был обеспечен горячий прием при каждом визите в город на Неве.
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Сергей ШВЕЦОВ
Эта история случилась задолго до того, как «Спартак» и «Зенит» стали
Швецов сыграл заметную роль в рывке команды Юрия Морозова в бронзовым медалям в сезоне-1980, поклялся в верности «Зениту», а вскоре… перешел в «Спартак». На Неве полузащитника мгновенно предали анафеме — исключили из комсомола и лишили звания мастера спорта. А болельщики
Егор ТИТОВ
В конце 90-х — начале 2000-х «Спартак» окончательно превратился в главный раздражитель для Петербурга. Александр Кержаков до сих пор вспоминает, как болельщики напутствовали его на дебютный сезон: «Вы, главное, “Спартак” обыграйте — все остальное простим!». Неудивительно, что лидер того «Спартака» стал главной мишенью для фанатов «Зенита». Каждое падение Титова расценивалось как симуляция, а уж если дело происходило в штрафной площади и назначался пенальти, негодование просто зашкаливало. Летом 2001 года на поле «Петровского» прорвался болельщик и устроил погоню за Станиславом Сухиной, показавшим на «точку» после падения Титова.
МОЦАРТ
Жестких и неуступчивых опорников любят только партнеры по команде. Даже свои болельщики порой обвиняют таких футболистов в «деревянности». Что уж говорить о соперниках, которых футболисты типа Моцарта самозабвенно лупят по ногам. Бразильцу не посвящали персональных ругательных кричалок и не рисовали для него баннеров, но свою долю негодующего свиста от трибун «Петровского» он получал регулярно.
Владимир БЫСТРОВ
В топе самых ненавидимых фанатами «Зенита» игроков «Спартака» Владимир Быстров занимает первое место с огромным отрывом. Вся его история — прекрасная иллюстрация постулата о том, что от любви до ненависти один шаг. Летом 2005-го полузащитник по воле Властимила Петржелы был продан в «Спартак» и из любимца трибун мгновенно превратился во «врага номер один». А уж когда Быстров раздал пару резких интервью, негодование перешло все границы. Правда регулярная обструкция только подстегивала игрока — редкий матч против «Зенита» обходился без гола Быстрова или пенальти, назначенного за снос полузащитника.
Летом 2009 года он вернулся в Петербург и оказалось, что путь от ненависти до любви гораздо более долгий — Быстрова прокляли фанаты «Спартака», а зенитовский «вираж» так и не простил. Почти год каждой домашний матч
Денис ГЛУШАКОВ
Причина нелюбви к нынешнему капитану «Спартака» — его излишняя активность в соцсетях. Острые твиты от Глушакова раздражают фанатов «Зенита» не меньше его голов. Прошлой осенью полузащитник лайкнул запись о том, что петербуржцы уступают по ходу матча с «Маккаби», что не осталось незамеченным в Петербурге. После того, как
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