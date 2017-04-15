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15 апреля 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гаджиев: Отыграться на последних минутах в ситуации в игре с «Уфой» — это хорошо

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» (1:1) в матче 23-го тура РФПЛ.

Пермяки проигрывали в счёте 0:1 с 35-й минуты встречи, а ушли от поражения после точного удара Дарко Бодула лишь на 89-й минуте.

«Кончено, с таким результатом нас можно поздравить, потому что матч получился тяжёлым. Все знают, что “Уфа” является хорошей организованной командой, здорово играющей в обороне. В сегодняшней ситуации отыграться на последних минутах — это хорошо. Другое дело, что пропустили после собственной ошибки. У нас были моменты, может, не супер-пупер, но были, так что в целом результат нормальный. Нельзя сказать, что слишком хороший или плохой», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

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