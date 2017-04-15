Пермяки проигрывали в счёте 0:1 с 35-й минуты встречи, а ушли от поражения после точного удара Дарко Бодула лишь на 89-й минуте.



«Кончено, с таким результатом нас можно поздравить, потому что матч получился тяжёлым. Все знают, что “Уфа” является хорошей организованной командой, здорово играющей в обороне. В сегодняшней ситуации отыграться на последних минутах — это хорошо. Другое дело, что пропустили после собственной ошибки. У нас были моменты, может, не супер-пупер, но были, так что в целом результат нормальный. Нельзя сказать, что слишком хороший или плохой», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».