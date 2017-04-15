«Амкар» спасся от поражения на последних минутах матча с «Уфой»

Первый гол в матче забил Януш Голь, причем в свои ворота. На 35-й минуте полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий навесил с углового на ближнюю штангу, а Голь попытался отбить головой, чем и подвел свою команду.

Во втором тайме «Амкар» навязал «Уфе» игру на их половине поля. На 89-й минуте защитник «Амкара» Николай Зайцев организовал длинный заброс в штрафную, за которым последовал неудачный вынос Александра Пуцко, а нападающий красно-черных Дарко Бодул плотным ударом вогнал мяч в сетку.

Перед матчем оба коллектива имели в активе по 32 очка и делили 6−7 строчку турнирной таблицы. Набранные очки по итогам матча не изменили положение команд.

В этот же день матч провели команды болельщиков обоих клубов. Фанаты «Амкара» переиграли соперников со счетом 5:1. Болельщики уже встречались перед матчем девятого тура: тогда игра завершилась со счетом 9:5 в пользу уфимцев.

«Дубли» коллективов сыграли днем ранее со счетом 2:2.