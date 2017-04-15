«Амкар» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» за минуту до конца
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пермский «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
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Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (35-я минута). В составе хозяев поля на 89-й минуте отличился Дарко Бодул.
В турнирной таблице «Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место. «Амкар» с 33 очками идет седьмым.
В следующем туре «Уфа» 21 апреля на своем поле примет московский ЦСКА, «Амкар» на следующий день в гостях сыграет со столичным «Локомотивом».
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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