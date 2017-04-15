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15 апреля 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Амкар» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» за минуту до конца

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пермский «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

<span class=error>Амкар</span> сыграл вничью с Уфой сравняв счет на 89-й минуте. Увеличить
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Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (35-я минута). В составе хозяев поля на 89-й минуте отличился Дарко Бодул.

В турнирной таблице «Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место. «Амкар» с 33 очками идет седьмым.

В следующем туре «Уфа» 21 апреля на своем поле примет московский ЦСКА, «Амкар» на следующий день в гостях сыграет со столичным «Локомотивом».

15.04.2017 12:00 Зрители 5200 основной раунд: 23-й тур Звезда
Амкар 1:1 Уфа
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Сергей Семак
Голы
89′ Дарко Бодул 9
5 Януш Гол 35′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Роланд Гиголаев 13
Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Секу Конде 6
Фегор Огуде 8
Дарко Бодул 9
Станислав Прокофьев 28
80′ Александр Милькович 2
Михаил Костюков 27
74′ Павел Комолов 20
Сергей Баланович 16
70′ Януш Гол 5
Алексей Гасилин 17
31 Александр Беленов 87′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к) 42′
4 Алексей Никитин 90+2′
17 Дмитрий Живоглядов
87 Игорь Безденежных
21 Кехинде Фатаи
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий 67′
33 Александр Сухов
98 Иван Обляков 85′
60 Владимир Зубарев
13 Азамат Засеев 77′
45 Александр Пуцко
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
12 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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