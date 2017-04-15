«Арсенал»: Клубы РФПЛ не станут связываться с допингом, овчинка выделки не стоит

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские футболисты будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

«Мы не используем никакие запрещенные препараты, мы давно следуем рекомендациям ФИФА, а доктор за этим внимательно следит. В принципе, допинг-контроль это не новость, у нас уже давно после каждого тура проводятся антидопинговые мероприятия. Никто сейчас с этим делом рисковать не будет — овчинка выделки не стоит. Не вижу никаких проблем для “Арсенала”, да и в лиге, думаю, вопросов возникнуть не должно», — считает Балашов.

Собеседник агентства отметил, что не видит проблемы в нововведении и в плане организации процесса. Эта практика применялась давно для команд, участвовавших в еврокубках — места, время тренировок и состав тренирующихся и травмированных отправлялись еженедельно. А теперь это просто будут делать все клубы. Никаких организационных проблем я не вижу, — сказал он.