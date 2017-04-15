«Арсенал»: Клубы РФПЛ не станут связываться с допингом, овчинка выделки не стоит
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Никто из игроков клубов Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) не станет рисковать, употребляя допинг, результат того не стоит. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов.
В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские футболисты будут подвергаться внесоревновательному
«Мы не используем никакие запрещенные препараты, мы давно следуем рекомендациям ФИФА, а доктор за этим внимательно следит. В принципе,
Собеседник агентства отметил, что не видит проблемы в нововведении и в плане организации процесса. Эта практика применялась давно для команд, участвовавших в еврокубках — места, время тренировок и состав тренирующихся и травмированных отправлялись еженедельно. А теперь это просто будут делать все клубы. Никаких организационных проблем я не вижу, — сказал он.
Ранее российские клубы проходили внесоревновательный
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