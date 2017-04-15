Семак: Все в «Уфе» расстроены ничьей с «Амкаром», хотелось сыграть лучше
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Амкаром» (1:1) в матче 23-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Конечно, не можем быть сегодня довольными результатом и игрой. В первом тайме “Уфа” играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберёмся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше. Сегодня все в “Уфе” расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
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