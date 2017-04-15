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15 апреля 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Семак: Все в «Уфе» расстроены ничьей с «Амкаром», хотелось сыграть лучше

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Амкаром» (1:1) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.

«Конечно, не можем быть сегодня довольными результатом и игрой. В первом тайме “Уфа” играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберёмся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше. Сегодня все в “Уфе” расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

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Новости Премьер-лиги

Семак не может победить пятый матч подряд

Семак не может победить пятый матч подряд

Славящиеся умением играть в обороне «Амкар» и «Уфа» обменялись голами, упустив возможность сместить с пятого места «Терек» и сравняться по набранным очкам с идущим четвертым «Краснодаром».
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