Чем хуже, тем лучше! Почему сейчас «Зенит» особенно опасен для «Спартака»
На прежнем месте работы Мирча Луческу несколько раз был близок к отставке — и всякий раз с честью выходил из тяжёлой ситуации.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Признайтесь, вы уже думаете, что дедушка Луческу вконец морально устал, под воздействием внешних факторов утратил остатки спортивной мотивации и не сегодня завтра в сердцах воскликнет: «Я устал, я ухожу»? Да? В таком случае могу вас разочаровать/обрадовать (нужное подчеркнуть): не на того напали! У старого лиса Мирчи ещё не на одну погоню достанет сил и хитрости.
Луческу привык находиться в состоянии сумасшедшего стресса. Он всегда в оппозиции ко всем. Ну, почти ко всем. И получает истинное наслаждение, побеждая наперекор обстоятельствам. В его случае принцип «чем хуже, тем лучше» работает практически безотказно.
Сослуживцы Мистера по «Шахтёру» обратили моё внимание на одну особенность домнула Мирчи — поразительное, граничащее с мистицизмом, умение тренера выпутываться из самых сложных передряг. Не единожды над курчавой головой сгущались тучи на небе Донбасса (ничего удивительного при таком внушительном стаже работы на одном месте) — и всякий раз он с изяществом иллюзиониста Копперфильда их разгонял!
Впервые угроза увольнения нависла над Луческу осенью 2008-го. В предыдущем сезоне «Шахтёр» в третий раз за четыре года обставил киевского неприятеля, но новый чемпионат начал из рук вон плохо. В восьми стартовых турах «горняки» сподобились всего на одну победу и свалились в нижнюю половину таблицы — ЧП для богатейшего клуба Украины!
Дошло до того, что на дерби с «Металлургом»
И… её не случилось.
Эмоциональная встряска взбодрила команду: в следующих 12 матчах донетчане допустили всего одну ничью, в числе прочих обыграв Киев с «Днепром», главных на тот момент конкурентов. Национальной чемпионат «Шахтёр» завершил только вторым — зато с еврокубком, первым в клубной истории! За взятие Кубка УЕФА Луческу был удостоен сразу двух правительственных наград, Румынии и Украины, и вдобавок произведён в почётные граждане Донецка. Пойди хозяин клуба на поводу у публики в начале сезона — по сей день, возможно, грезил бы континентальной чашей…
Эпизод № 2 — лето-2009. «Шахтёр» уже видел себя в групповом турнире Лиги чемпионов — что ему, обладателю целого Кубка УЕФА,
Ярость от «Тимишоары» «Шахтёр» выместил на ближайшем соседе, разгромив донецкий «Металлург». Первое поражение в чемпионате случилось только в 14-м туре — оно же было последним. В знак признательности за безграничное доверие Луческу преподнёс боссу ещё одну золотую медаль. Динамовцев «Шахтёр» обскакал на полдюжины очков, «Металлист» — на полтора десятка.
Осенью 2013-го сокрушительный удар по позициям тренера нанёс «Байер». «А ну как отреагирует президент на леверкузенские 0:4», — с любопытством (а
Надо ли говорить, как отреагировала команда Луческу на собственный конфуз? Разумеется, «вынесла» ближайшего противника. «Заря» получила от географических соседей четыре мяча.
Вину за крупнейшее континентальное поражение (0:7 в Мюнхене от «Баварии») «Шахтёр» заглаживал дольше и старательнее. Серия из четырёх убедительных побед, вместившая в себя 20 забитых мячей (!), смягчила сердце владельца клуба….
То был один из самых (а возможно, самый) эффективных альянсов на постсоветском пространстве. За 12 лет сотрудничества Луческу с Ахметовым (или наоборот) взяли немыслимое количество трофеев — 22 штуки!
В Петербурге условия для творчества у Мирчи едва ли хуже, чем в «Шахтёре». И определённо лучше, чем в «Шахтёре» после эвакуации с Донбасса. Вопрос в другом: располагает ли мастер таким кредитом доверия, какой имел на прошлой работе? Готово ли новое начальство прощать, терпеть и ждать — столько, сколько тренер попросит?
Мне кажется, сила этой веры напрямую зависит от воскресного результата. И Луческу это лучше кого бы то ни было понимает. Настало время ещё раз предъявить фирменное сверхумение, если срок годности не истёк.
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