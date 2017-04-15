В «Спартаке» считают нормальным введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ

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Ранее председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил ТАСС, что Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.

«Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу», — сказал Вартапетов.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замеченные. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.