Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29439275/
15 апреля 2017, 13:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

В «Спартаке» считают нормальным введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Введение внесоревновательного допинг-контроля в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — это нормально. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов.

Михаил Вартапетов подчеркнул что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил ТАСС, что Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.

«Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу», — сказал Вартапетов.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замеченные. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

Россиянка Шмелева стала первой в гите на ЧМ по велоспорту на треке

Олимпийская сборная РФ по хоккею разгромила французов в матче Евровызова

Третьяк: потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать