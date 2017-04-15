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15 апреля 2017, 14:15 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

ЦСКА — «Ростов». Оланаре сыграет с первых минут. Стартовые составы команд

Стал известен состав ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Стал известен состав ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России с Ростовом. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хасонов.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Байрамян, Симич, Девич.

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Новости Премьер-лиги

Футболист ЦСКА Дзагоев вернется на поле в матче с «Уфой»

Футболист ЦСКА Дзагоев вернется на поле в матче с «Уфой»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев примет участие в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с «Уфой». Об этом главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил в эфире телеканала «Наш Футбол».
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