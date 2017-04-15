ЦСКА — «Ростов». Оланаре сыграет с первых минут. Стартовые составы команд
Стал известен состав ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».
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ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хасонов.
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Байрамян, Симич, Девич.
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