Павел Погребняк: Игра «Зенита» не впечатляет. Луческу — это немного не то
Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился своим видением проблем «Зенита».
— Игра «Зенита», мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем.
Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю, — рассказал Погребняк.
Напомним, «Зенит» отстает от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на восемь очков.
Павел Погребняк играл за питерский клуб в 2007 — 2009 годах.
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