— Игра «Зенита», мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу — это немного не то. Отсюда и невнятная игра у команды.

Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю, — рассказал Погребняк.

Напомним, «Зенит» отстает от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на восемь очков.

Павел Погребняк играл за питерский клуб в 2007 — 2009 годах.